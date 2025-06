De Young Cister a Princesa Alba: Artistas urbanos conmocionados por muerte de Francisco Albornoz - Chilevisión

Van dos detenidos tras el hallazgo del cuerpo del joven técnico farmacéutico en una quebrada en la comuna de Placilla. El caso movilizó a distintos cantantes de la escena urbana nacional.

Varios artistas urbanos, como Princesa Alba, Kidd Voodoo y Young Cister, usarons sus redes sociales para alzar la voz por la muerte de Francisco Albornoz, joven de 21 años que llevaba 12 días desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada en la comuna de Placilla en la región de O'Higgins.

Mediante mensajes con reflexiones, imágenes con su nombre o compartiendo la campaña de recolección de fondos para los gastos de su familia, distintos cantantes de la escena urbana se refirieron a la muerte del técnico farmacéutico.

Princesa Alba compartió en sus historias de Instagram una foto señalando: “Tengo mucha pena por la muerte de Francisco. Justo en el mes del orgullo, podría haber sido cualquiera de mis amigos. Un abrazo a todos los cercanos de Francisco y esperamos la justicia”.

Por su parte, Kidd Voodoo reposteó una publicación del Movimiento por la Diversidad Sexual que lamenta la muerte del joven.

La artista Soulfia, también se mostró afectada por la noticia y envió un mensaje a sus seguidores en su canal de difusión: “Con amor les digo: tienen absolutamente PROHIBIDO seguir usando apps como Grinder, Tinder y derivados”.

MÁS SOBRE FRANCISCO ALBORNOZ

“Por favor prométanme que no van a usar esas apps, tenemos que cuidarnos entre nosotros, qué dolor más grande, qué rabia, qué impotencia. Júrenme que se van a cuidar mucho”, agregó la cantante.

Akriila también aprovechó su espacio en historias de Instagram para señalar que "estamos en junio y creo profundamente que no es motivo de llamar a la celebración, aunque si me siento orgullo de quien soy y a quienes amo. Hay que visibilizar como nunca, resistir en nuestra existencia, y no quedarnos callades. Un abrazo a la comunidad que resiste y a la familia y amistades de Francisco".

Young Cister, por su parte, al igual que varios de sus pares compartió la campaña de recolección de dinero para los gastos funerarios y de traslado del cuerpo de Francisco.

Según informaron los cercanos al joven técnico en farmacéutico, se le perdió el rastro tras salir de su departamento en Santiago para reunirse con un grupo de amigos que conoció mediante una aplicación de citas. Su último paradero antes de morir fue un departamento en Ñuñoa.

Tras más de días sins aber nada de él, el miércoles 5 de junio se confirmó el hallazgo de su cuerpo si vida en Placilla. De momento hay dos detenidos, uno de los cuales entregó antecedentes clave que permitieron dar con el paradedor del cuerpo.