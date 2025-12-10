“Ya wey, olvídame”: Yasna Provoste responde a emplazamiento de Sebastián Sichel en debate Anatel 2025 - Chilevisión

Mientras José Antonio Kast y Jeannette Jara protagonizaban el cara a cara, la senadora y el alcalde vivieron su propio cruce en redes sociales, sacando a flote sus dichos en las elecciones de 2021.

La senadora Yasna Provoste (DC) generó varias reacciones en redes sociales tras responderle al alcalde Sebastián Sichel, quien la comparó con Jeannette Jara mientras miraba el debate Anatel 2025.

Todo ocurrió en plena transmisión del último cara a cara entre los candidatos presidenciales. A través de X, Sichel sorprendió con una mención a la parlamentaria: "Jara cada día más Provoste".

Ante esto, la legisladora utilizó la misma plataforma para arremeter contra el alcalde de Ñuñoa con una coloquial frase: "Ya wey jajaja olvídame".

Ya wey jajaja olvídame 😆😆😆 https://t.co/JRe9b8zF40 — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) December 10, 2025

Los cruces de Sichel y Provoste en su carrera presidencial 2021

El emplazamiento de Sebastián Sichel a Yasna Provoste se remontaría a los debates durante las elecciones de 2021, cuando ambos aspiraban a La Moneda.

Recordemos que, en ese periodo, Provoste era la abanderada de la Democracia Cristiana, mientras que Sichel era la carta de Chile Vamos tras ganar las primarias de la coalición.

Sin embargo, durante los debates televisivos ambos protagonizaron varios cruces. Uno de los más recordados ocurrió en noviembre de 2021, cuando la senadora emplazó al actual alcalde a responder sobre su vínculo con el "lobby por el gas".

En esa oportunidad, Sichel respondió: "Fui abogado orgullosamente y me he desempeñado por más de la mitad de mi vida como abogado, y me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de $2 millones, $200 millones acumulados, no entiende y ataca a los que trabajamos en el sector privado".