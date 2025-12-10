 “Ya wey, olvídame”: Yasna Provoste responde a emplazamiento de Sebastián Sichel en debate Anatel 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar Bombero acusa error tras confesar haber provocado incendio: “Fue un accidente, una torpeza” VIDEO | Impacto en Puerto Montt por atropello a dos guardias en estacionamiento de supermercado Caso María Ignacia González: Qué es el “objeto metálico” hallado y por qué podría ser clave
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/12/2025 12:06

“Ya wey, olvídame”: Yasna Provoste responde a emplazamiento de Sebastián Sichel en debate Anatel 2025

Mientras José Antonio Kast y Jeannette Jara protagonizaban el cara a cara, la senadora y el alcalde vivieron su propio cruce en redes sociales, sacando a flote sus dichos en las elecciones de 2021.

Publicado por CHV Noticias

La senadora Yasna Provoste (DC) generó varias reacciones en redes sociales tras responderle al alcalde Sebastián Sichel, quien la comparó con Jeannette Jara mientras miraba el debate Anatel 2025.

Todo ocurrió en plena transmisión del último cara a cara entre los candidatos presidenciales. A través de X, Sichel sorprendió con una mención a la parlamentaria: "Jara cada día más Provoste".

Ante esto, la legisladora utilizó la misma plataforma para arremeter contra el alcalde de Ñuñoa con una coloquial frase: "Ya wey jajaja olvídame".

Los cruces de Sichel y Provoste en su carrera presidencial 2021

El emplazamiento de Sebastián Sichel a Yasna Provoste se remontaría a los debates durante las elecciones de 2021, cuando ambos aspiraban a La Moneda.

Recordemos que, en ese periodo, Provoste era la abanderada de la Democracia Cristiana, mientras que Sichel era la carta de Chile Vamos tras ganar las primarias de la coalición.

Sin embargo, durante los debates televisivos ambos protagonizaron varios cruces. Uno de los más recordados ocurrió en noviembre de 2021, cuando la senadora emplazó al actual alcalde a responder sobre su vínculo con el "lobby por el gas".

En esa oportunidad, Sichel respondió: "Fui abogado orgullosamente y me he desempeñado por más de la mitad de mi vida como abogado, y me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de $2 millones, $200 millones acumulados, no entiende y ataca a los que trabajamos en el sector privado".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

10/12/2025

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

El periodista Daniel Matamala; Pablo Beytía, CEO de Monitor Social; y el académico Cristóbal Bellolio analizaron en Chilevisión el desempeño de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

10/12/2025

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

10/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025