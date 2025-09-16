"Cayó inconsciente": Testimonio da a conocer los últimos minutos con vida de joven que falleció en mall de La Florida - Chilevisión

Un testigo reveló cuáles fueron los hechos previos que terminaron con la muerte de un hombre en el Mall Plaza Vespucio en La Florida.

Luego del fatal incidente que terminó con un hombre fallecido en el Mall Plaza Vespucio de la comuna de La Florida, un transeúnte que se encontraba en el lugar aseguró cuáles fueron las causas del conflicto.

De acuerdo al testigo, la víctima habría agredido de forma descontrolada a un adulto mayor tras salir de una sucursal bancaria. Momento en el que habría sido golpeado por un motorista para lograr ser retenido.

La madre del fallecido aseguró que su hijo estaba en un momento de descompensación producto de que padecía esquizofrenia. El testigo relata que la mujer intentaba controlarlo, pero no podía.

Testigo relata últimos minutos de vida de hombre en mall de La Florida

El transeúnte que dice haber observado la secuencia de hechos indicó que el sujeto fallecido agredió de imprevisto a un adulto mayor y, tras intentar ser retenido, un motorista que estaba de paso le pegó con su casco en la cabeza. "El golpe del casco lo tiró boca abajo inconsciente".

En la misma línea, afirmó que la víctima "le pegaba a todo lo que se movía" y que, producto de su físico, era difícil de controlar.

"Después que cayó y estaba esposado, gente que vio lo que estaba pasando empezó a pegarle en el suelo". Agregando que "ya estaba reducido cuando la gente le empezó a pegar".