Ximena Aguilera sale al paso de críticas por cirugía a su madre: “Descarto algún tipo de privilegio” - Chilevisión

La secretaria de Estado enfrentó la polémica tras días de creciente presión desde distintos sectores políticos, que cuestionaron la priorización de la operación en el Hospital del Salvador.

Este viernes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, salió al paso de las críticas tras una polémica relacionada con una intervención quirúrgica a su madre en el Hospital del Salvador.

"Quiero descartar que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia a mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada, y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída", sostuvo la ministra.

Sobre la posibilidad de una acusación constitucional en su contra, respondió que "los parlamentarios tiene la posibilidad y todos estamos expuestos a que se levante una acusación en cualquier momento y siempre estoy dispuesta a aclarar todos los antecedentes".

El punto de prensa ocurre luego de días de creciente presión desde distintos sectores políticos, que cuestionaron la priorización de la cirugía de su madre por sobre otros pacientes en lista de espera.

La operación, una intervención por una fractura de cadera realizada el 23 de diciembre de 2025, desencadenó críticas luego de conocerse que al menos 11 personas habrían visto postergados sus procedimientos programados en el mismo hospital.

Uno de estos pacientes falleció días después, lo que aumentó las demandas de explicaciones y responsabilidades.

La propia secretaria de Estado sostuvo que "el hospital dejó claro en su primer comunicado el dia 26 de diciembre y reiterado el día de hoy que mi madre fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas, protocolos y estándares del hospital".

En detalle, sostuvo que todo ocurrió el 23 de diciembre, cuando su madre sufrió una caída en su casa y tuvo una fractura de cadera.

"Dada la gravedad de su cuadro, en una persona de 87 años, decidí vovler a Santiago para verla. Llegué al Hospital del Salvador cerca de las 15 horas, donde fui recibida por la directora (s), quien me acompañó al servicio de urgencia", añadió.

Junto a esto, relató que "el traumatólogo de turno me informó que tenía orden de cirugía (...) acompañé a mi madre mientras era trasladada a una sala común que compartía con otras tres pacientes".

Tras recibir los resultdos de los exámenes, fue informada que "la operarían a las 8 de la noche. Cerca de las 17 horas me retiré del hospital y volví a la hora de la cirugía".

"En ningun momento solcité una atención especial, lo único que pedí fue una silla porque mi hermana llevaba muchas horas compañando a mi mamá de pie. Esa fue toda la informacón que tengo", declaró.