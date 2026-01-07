 “Yo no lo voy a hacer”: José Antonio Kast responde a dichos de Pdte. Boric por líderes "serviles" a Trump - Chilevisión
Minuto a minuto
Video clave: Captan a sujetos que quemaron y golpearon a hombre en situación de calle en San Bernardo J. A. Kast alista reunión con José Jerí, pdte. de Perú: Corredor humanitario será tema central Cierran Parque Metropolitano por incendio forestal en cerro San Cristóbal: Ha consumido 1 hectárea “¡Hasta cuándo, ministro!”: Damnificados por megaincendio encaran a Carlos Montes en Viña del Mar “Que lo avanzado no se pierda”: Pdte. Boric envía recomendación a Kast por reconstrucción de Valparaíso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
07/01/2026 08:31

“Yo no lo voy a hacer”: José Antonio Kast responde a dichos de Pdte. Boric por líderes "serviles" a Trump

El presidente electo se encuentra en Lima para sostener una reunión con el mandatario peruano José Jerí, y parte del sector empresarial del país vecino.

Publicado por CHV Noticias

En el marco de su visita a Perú, el presidente electo José Antonio Kast evitó referirse a los dichos del presidente Gabriel Boric respecto a los "líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EE.UU. Trump". 

Tras su arribo, el presidente electo defendió que "no vale la pena entrar en una polémica (con Boric)", y agregó que le "habría gustado que los organismos internacionales se anticiparan" a la salida de Nicolás Maduro. Sin embargo, "eso no ocurrió", finalizó.

"No vale la pena": José Antonio Kast evita entrar en polémica con pdte. Boric 

En sus declaraciones, José Antonio Kast argumentó que "tenemos tantos problemas en Chile" que son prioridad durante su gestión previa a asumir el cargo el próximo 11 de marzo. 

"¿Vamos a entrar a polemizar por lo que dice o no dice el presidente respecto a acciones que afectan a otro país? Yo no lo voy a hacer", indicó. 

Cabe recordar que Kast se encuentra en Lima para sostener una reunión bilateral privada con el presidente del PerúJosé Jerí, y otros encuentros con el sector empresarial peruano. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular

Lo último

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026
Publicidad