“Yo no lo voy a hacer”: José Antonio Kast responde a dichos de Pdte. Boric por líderes "serviles" a Trump - Chilevisión

En el marco de su visita a Perú, el presidente electo José Antonio Kast evitó referirse a los dichos del presidente Gabriel Boric respecto a los "líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EE.UU. Trump".

Tras su arribo, el presidente electo defendió que "no vale la pena entrar en una polémica (con Boric)", y agregó que le "habría gustado que los organismos internacionales se anticiparan" a la salida de Nicolás Maduro. Sin embargo, "eso no ocurrió", finalizó.

Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana. https://t.co/9GjkdvPFHo — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 6, 2026

"No vale la pena": José Antonio Kast evita entrar en polémica con pdte. Boric

En sus declaraciones, José Antonio Kast argumentó que "tenemos tantos problemas en Chile" que son prioridad durante su gestión previa a asumir el cargo el próximo 11 de marzo.

"¿Vamos a entrar a polemizar por lo que dice o no dice el presidente respecto a acciones que afectan a otro país? Yo no lo voy a hacer", indicó.

Cabe recordar que Kast se encuentra en Lima para sostener una reunión bilateral privada con el presidente del Perú, José Jerí, y otros encuentros con el sector empresarial peruano.