VIDEO | Atacaron a funcionarios de salud en La Pintana: Les lanzaron hasta un basurero - Chilevisión

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, denunció una escalada de hechos de este tipo en la comuna y aseguró que presentarán acciones judiciales. El hecho fue grabado y lo expuso la municipalidad.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, denunció una escalada de violencia contra funcionarios de la red de salud pública de la comuna.

El hecho más reciente ocurrió en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) de La Pintana, donde cuatro trabajadores fueron agredidos por un usuario mientras lo atendían.

Según imágenes compartidas por el propio municipio, el sujeto lanzó una serie de objetos contundentes a los funcionarios.

"Apoyo total a nuestros funcionarios. ¡No más violencia!", señaló la entidad en una publicación en redes sociales, donde además contabilizaron 77 agresiones sólo este año en diferentes centros de salud.

Violencia en centros de salud de La Pintana

La alcaldesa Claudia Pizarro condenó estos ataques y aseguró que presentarán acciones judiciales contra los agresores.

“La semana pasada hemos tenido tres agresiones de usuarios de salud que han atentado contra la integridad de los funcionarios. Estas agresiones pasan en segundos, en minutos. Todo el equipo que está alrededor queda dañado”, sostuvo la jefa comunal.

"No lo vamos a permitir. Tenemos cámaras, tenemos pruebas para querellarnos contra estas personas”, sentenció la autoridad.

