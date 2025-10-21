Tragedia en Recoleta: Revelan las identidades de delincuentes que dejaron un niño fallecido tras choque - Chilevisión

Los sujetos que impactaron al furgón, provocando la muerte de un niño de 10 años, poseen un amplio prontuario policial por múltiples delitos.
Este martes se dieron a conocer detalles de los hombres que colisionaron con un furgón escolar y provocaron la muerte de un niño de 10 años en Recoleta.
El hecho se originó después de que los sujetos asaltaran a una mujer y escaparan tras una persecución liderada por un supuesto "alguacil", quien presenció el robo y comenzó a seguir a los antisociales.
Según se informó esta jornada, los delincuentes fueron identificados como Iván Gómez Obreque, de 28 años, y Claudio Gaete Quiroz, de 31, ambos con amplio prontuario policial.
Por un lado, Gómez Obreque posee causas por los siguientes delitos:
En tanto, Gaete Quiroz tiene antedecentes por:
Sumado a lo anterior, la persona que conducía el vehículo manejaba bajo los efectos de las drogas al momento del choque.