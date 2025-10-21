Tragedia en Recoleta: Revelan las identidades de delincuentes que dejaron un niño fallecido tras choque - Chilevisión

Este martes se dieron a conocer detalles de los hombres que colisionaron con un furgón escolar y provocaron la muerte de un niño de 10 años en Recoleta.

El hecho se originó después de que los sujetos asaltaran a una mujer y escaparan tras una persecución liderada por un supuesto "alguacil", quien presenció el robo y comenzó a seguir a los antisociales.

Tragedia en Recoleta: ¿Quiénes son los delincuentes que chocaron furgón?

Según se informó esta jornada, los delincuentes fueron identificados como Iván Gómez Obreque, de 28 años, y Claudio Gaete Quiroz, de 31, ambos con amplio prontuario policial.

Por un lado, Gómez Obreque posee causas por los siguientes delitos:

Robo con violencia

Robo por sorpresa

Porte de arma cortante

Microtráfico

Lesiones leves en un caso de violencia intrafamiliar

Receptación

Hurto en supermercado

Porte de marihuana

Robo de accesorios de vehículos

Robo en lugar no habitado

Apropiación indebida

Porte de arma blanca

En tanto, Gaete Quiroz tiene antedecentes por:

Receptación

Cuasidelito de lesiones

Infracciones a la Ley de Tránsito

Porte de arma blanca

Sumado a lo anterior, la persona que conducía el vehículo manejaba bajo los efectos de las drogas al momento del choque.