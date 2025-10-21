 Tragedia en Recoleta: Revelan las identidades de delincuentes que dejaron un niño fallecido tras choque - Chilevisión
Minuto a minuto
Muerte de niño de 10 años: Prisión preventiva para delincuentes que chocaron furgón escolar “Mamá, falta el Esteban”: Madre testigo del accidente relata difícil momento tras choque en Recoleta “Está afectada”: Mamá de niño que iba en furgón escolar relató fatal accidente en Recoleta Triangulación de antenas fue clave: ¿Por qué PDI investiga canal de regadío en caso de Krishna Aguilera? VIDEO | Captan momento en que dispararon a padre y a su hijo en encerrona en Recoleta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
21/10/2025 15:06

Tragedia en Recoleta: Revelan las identidades de delincuentes que dejaron un niño fallecido tras choque

Los sujetos que impactaron al furgón, provocando la muerte de un niño de 10 años, poseen un amplio prontuario policial por múltiples delitos.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se dieron a conocer detalles de los hombres que colisionaron con un furgón escolar y provocaron la muerte de un niño de 10 años en Recoleta.

El hecho se originó después de que los sujetos asaltaran a una mujer y escaparan tras una persecución liderada por un supuesto "alguacil", quien presenció el robo y comenzó a seguir a los antisociales.

Tragedia en Recoleta: ¿Quiénes son los delincuentes que chocaron furgón?

Según se informó esta jornada, los delincuentes fueron identificados como Iván Gómez Obreque, de 28 años, y Claudio Gaete Quiroz, de 31, ambos con amplio prontuario policial.

Por un lado, Gómez Obreque posee causas por los siguientes delitos:

  • Robo con violencia
  • Robo por sorpresa
  • Porte de arma cortante
  • Microtráfico
  • Lesiones leves en un caso de violencia intrafamiliar
  • Receptación
  • Hurto en supermercado
  • Porte de marihuana
  • Robo de accesorios de vehículos
  • Robo en lugar no habitado
  • Apropiación indebida
  • Porte de arma blanca

En tanto, Gaete Quiroz tiene antedecentes por:

  • Receptación
  • Cuasidelito de lesiones
  • Infracciones a la Ley de Tránsito
  • Porte de arma blanca

Sumado a lo anterior, la persona que conducía el vehículo manejaba bajo los efectos de las drogas al momento del choque.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Michelle Carvalho explota ante comparaciones con Cata Days tras debut en Fiebre de Baile

La elogiada participación de Catalina Díaz generó que algunos televidentes realizaran una comparación con la brasileña. Sin embargo, la ex Gran Hermano no se quedó callada y decidió responder.

21/10/2025

Tragedia en Recoleta: Revelan las identidades de delincuentes que dejaron un niño fallecido tras choque

Los sujetos que impactaron al furgón, provocando la muerte de un niño de 10 años, poseen un amplio prontuario policial por múltiples delitos.

21/10/2025

VIDEO | “Era muy noble y feliz”: Habla hermano de niño fallecido en tragedia de Recoleta

Miguel Hermosilla entregó su testimonio tras el fatal accidente en el que murió su hermano menor, luego de un choque entre un furgón escolar y un auto con delincuentes a bordo.

21/10/2025

¿Coincidencia? Camilo Zicavo anunció que será papá y Denise Rosenthal publicó casi en simultáneo

Fue en marzo de este año cuando la pareja de artistas confirmó el término de su matrimonio. Ahora, el exintegrante de La Moral Distraída dio a conocer en Instagram que se convertirá en padre.

21/10/2025
Publicidad