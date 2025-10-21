'Alguacil' dio detalles inéditos de la persecución a delincuentes que terminó con niño fallecido en Recoleta - Chilevisión

Continúa la conmoción en el país a varias horas de la tragedia que enlutó a Recoleta y que cobró la vida de un niño de 12 años.

El pequeño murió luego de que el furgón escolar en el que iba de regreso a casa fuera impactado por dos delincuentes que huían tras concretar un robo.

El caso sigue revelando nuevos antecedentes y recientemente conocieron las declaraciones de José Luis del Real, identificado como "alguacil de Carabineros".

El civil —quien portaba piochas y hasta una corbata institucional— siguió en su propio vehículo a los dos sujetos que finalmente provocaron el siniestro.

Tras el accidente, el hombre fue consultado por su actuar, lo que presenció del robo y su participación en la posterior persecución.

Según relató, todo comenzó cuando vio a una "mujer saltando para el lado", dice, porque pareció que la habían empujado desde un auto.

Se presume que Del Real se refería a la presunta víctima del robo, aunque este antecedente aún no ha sido confirmado.

"Me imaginé que algo pasaba, por eso llegué", agregó, refiriéndose a los hechos que presenció.

Respecto a la fuga, el 'alguacil' detalló que los individuos arrancaron por el sector "sin respetar disco pare, sin respetar nada" y afirmó que incluso por momentos "se subieron a la vereda".

Así, usando su auto particular, decidió seguirlos. "Como está la situación hoy en día, todos tenemos que poner un granito de nuestra parte. Estos delincuentes no pueden andar en la calle, porque ese furgón escolar pudo haber traído a tu hija", justificó.

'Alguacil' quedó libre

Tras el hecho, el hombre fue detenido por presunta usurpación de funciones de Carabineros.

Aunque podría volver a ser interrogado, este martes el tribunal ordenó su libertad, ya que el hombre no se habría identificado como policía.