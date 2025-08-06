Fiscalía investiga posible delito: Lo que se sabe del profesor que gritó a alumnos en Limache - Chilevisión

Este miércoles fue ampliamente viralizado en redes un registro en el que se escucha a un profesor gritando y haciendo callar a alumnos que supuestamente defendían al dictador Augusto Pinochet.

Los hechos ocurrieron en medio de una dinámica en una clase de Lenguaje en el Liceo de Limache y fueron captados por un alumno que comenzó a grabar.

“Lo repito para que todo el mundo lo escuche: acá su compañera está hablando, defendiendo a Pinochet. ¡Cállate, cállate, te dije!", es parte de lo que dice el docente en un video de menos de un minuto.

Las consecuencias que dejó el video de profesor gritándole a alumno que "defendió a Pinochet" en Limache

Tras conocerse el hecho, desde el equipo de convivencia escolar y la dirección del liceo apartaron al profesor de sus funciones y abrieron un sumario administrativo.

Junto con lo anterior, desde el recinto denunciaron el hecho ante los tribunales de familia por una eventual vulneración de derecho de los alumnos.

Por su parte, la Fiscalía de Limache abrió una investigación de oficio e instruyó que la Bicrim de la Policía de Investigaciones realizara las primeras diligencias.

El objetivo es determinar si los hechos denunciados configuran el delito de trato degradante de niños, niñas y adolescentes.

Reacciones al video de profesor de Limache

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, condenó el hecho y aseguró que "no existe ninguna circunstancia en la que un docente deba tratar de esa manera a un estudiante".

"Me parece que, incluso, frente a la posibilidad de que un estudiante pueda estar cometiendo un error, la forma que corresponde desde el punto de vista pedagógico o educativo son otras", complementó, concluyendo que "los procesos de enseñanza tienen estas complejidades".

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, también repudió el hecho y detalló que el episodio "activó todos los protocolos correspondientes".

"Son circunstancias que no podemos permitir. Las salas de clases son los espacios para el aprendizaje, incluso para permitir que pensemos diferente", cerró.