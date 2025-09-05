"Justicia y cárcel": Trabajadores del Hospital de Osorno piden prisión para los cuatro detenidos por tortura - Chilevisión

Funcionarios del Hospital de Osorno se congregaron pacíficamente para exigir justicia por el extrabajador que fue torturado por cuatro hombres.

Al respecto, una de las asistentes señaló que "hace tiempo supimos de este hecho, pero no sabíamos la gravedad hasta que hoy vimos los videos".

Trabajadores de Hospital de Osorno piden cárcel para torturadores

Después de que se conocieran los videos de tortura que sufrió un joven trabajador en el Hospital Base de Osorno, sus colegas alzaron la voz pidiendo justicia.

"Lo único que queremos es que no sea solo un despido, sino que haya cárcel para los involucrados", señaló una de las trabajadoras.

"Ellos deberían estar donde tienen que estar, presos", mencionó otra funcionaria de la salud.