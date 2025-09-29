El caso de Bernarda Vera: Las dos versiones sobre la mujer a la que se le perdió el rastro en 1973 - Chilevisión

Un reportaje de CHV Noticias reveló nuevos antecedentes sobre el misterioso paradero de Bernarda Vera, profesora normalista y exintegrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) cuyo rastro se volvió difuso en 1973.

A Bernarda se le acusaba junto a otros integrantes del MIR de haber asaltado el retén de Carabineros de Neltume la madrugada del 12 de septiembre de 1973. El supuesto objetivo de ese ataque era el robo de armas para resistir a los militares que pronto llegarían a la zona tras el golpe de Estado.

Las dos versiones sobre el paradero de Bernarda Vera

Actualmente existen dos versiones sobre lo que le sucedió a Bernarda Vera, una involucra una desaparición en dictadura y la otra un escape que la llevo por Suecia y la tiene actualmente en Argentina.

La primera versión inicia en octubre de 1973, cuando se perdió su rastro. El informe Rettig, elaborado en democracia, en 1991, sostiene que la mujer presumiblemente fue detenida, fusilada sobre un puente del río Toltén y hecha desaparecer por los militares, junto a 15 personas más.

El otro relato, basado en testigos y sobrevivientes, sostiene que ella nunca fue detenida. Supuestamente, Bernarda o Anita (su nombre político) huyó a Argentina en diciembre de 1973, junto a un grupo del MIR liderado por Svante Grande, alias Julio.

En 1978, según distintos antecedentes, Vera habría llegado a vivir a Suecia. Allí es recibida por la familia de Svante Grande y el Estado sueco. Finalmente, en 1999, retornaría a Argentina, donde residiría como ciudadana sueca.

Según cuenta Sandro Gaete, excoordinador del Plan Nacional de Búsqueda del gobierno, el Estado chileno supo que Bernarda podría estar con vida, primero en 2007 y luego, en 2024, cuando esta información fue reafirmada.

Sin embargo, los responsables del Plan Nacional de Búsqueda y el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, no tomaron ninguna acción al respecto.

Tras una exhaustiva investigación, CHV Noticias viajó a Argentina en busca de esta mujer, localizando a quien sería la chilena Bernarda Vera.