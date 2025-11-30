 "El abogado del lujo" y Mario Vargas: Una causa más donde Antonio Ulloa debió inhabilitarse - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Tensión en la frontera: Militares peruanos comienzan despliegue y se instalan en límite con Chile VIDEO | Graban a imprudente chofer: Manejaba usando el celular y atropelló a joven en scooter "El abogado del lujo" y Mario Vargas: Una causa más donde Antonio Ulloa debió inhabilitarse Dictan prisión preventiva para acusado de acosar a adolescente en Osorno Guardia de Biotren agredió y botó a mujer en silla de ruedas en Coronel: EFE anunció medidas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
30/11/2025 21:23

"El abogado del lujo" y Mario Vargas: Una causa más donde Antonio Ulloa debió inhabilitarse

El ex ministro de la Corte de Apelaciones mantenía una relación de amistad con Mario Vargas, imputado en la trama Bielorrusa y abogado defensor de Sebastián Morando, el "abogado de lujo".

Publicado por CHV Noticias

El pasado 10 de noviembre se aprobó la Acusación Constitucional en contra de Antonio Ulloa, sumando un capítulo más a la crisis del sistema judicial chileno. 

Esa jornada se aprobaron los tres capítulos del documento: El Capítulo I, relativo a faltar el deber de reserva, que da lugar al notable abandono de deberes; eL capítulo II, sobre el deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales; y el capítulo III respecto a la intervención indebida en los nombramientos.

Hoy nuevos antecedentes salen a la luz: Otra causa judicial donde el destituido juez debió inhabilitarse, pero no lo hizo. 

Ulloa, su amigo Mario Vargas y la causa contra el "abogado del lujo"

Durante la mañana del 27 de agosto, Sebastián Morando, conocido como el "abogado del lujo",  ingresó a prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de estafa, apropiación indebida y uso malicioso de instrumento privado falsificado. 

Nueve días más tarde, la Corte de Apelaciones revisó la apelación a esta medida cautelar. Mientras la mayoría de los jueces optó por confirmar la resolución inicial del juzgado de Garantía, Antonio Ulloa fue el único voto en contra, quien se mostró a favor de bajar la medida cautelar a una menos gravosa. 

De esta forma, Ulloa votaba a pesar del evidente conflicto de interés en la causa: Y es que el abogado defensor de Sebastián Morando fue Mario Vargas, hoy en prisión preventiva por su participación en la trama bielorrusa y con quien mantiene una estrecha relación de amistad. 

En un chat revelado por el sitio Reportea, el en ese entonces juez Antonio Ulloa le menciona a Luis Hermosilla que hará un "festejo de agradecimiento para un grupo selecto", mencionando que "lo estoy organizando con Mario Vargas. Él es mi productor". 

Asimismo, en el sumario realizado por la Corte Suprema, se estableció que, al ser consultado por sus vínculos, Ulloa señaló que “el único abogado con el que mantiene una estrecha familiaridad es el abogado señor Vargas”.

Actualmente, el exministro Ulloa se encuentra apartado del sistema judicial y enfrentará 5 años sin poder optar a cargos públicos, terminando con sus 35 años de carrera. 

Mario Vargas permanece en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, junto a Gonzalo Migueles y Carlos Lagos Herrera, todos imputados por cohecho y tráfico de influencias en el marco de la investigación del caso Muñeca Bielorrusa.  

Por su parte, Sebastián Morando, también conocido como el "abogado de lujo", salió del Centro Penitenciario Santiago 1 para cumplir su pena bajo la modalidad de libertad vigilada. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | "El cartel del oro naranja": Desarticulan mafia dedicada al robo y a la venta de salmón

Lo último

Lo más visto

Detienen a Jean Paul Pineda por violación de morada y VIF psicológica

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades luego de que aseguraran haber escuchado una discusión.

30/11/2025

ANTES Y DESPUÉS | “En solo dos meses”: Pailita impactó con radical cambio físico

El cantante urbano dejó a sus seguidores impactados tras compartir un notable cambio físico en sus redes sociales. Mira los registros a continuación.

30/11/2025

El comentario de María José Quintanilla que habría revelado el sexo del bebé de Tita Ureta

Durante el bloque final de la Teletón 2025, una frase espontánea de María José Quintanilla encendió las sospechas sobre el posible sexo del bebé que espera Tita Ureta.

30/11/2025

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

De acuerdo con los resultados, José Antonio Kast le saca 16 puntos porcentuales de ventaja a Jeannette Jara, en el escenario de que los votantes deban elegir por una de las dos cartas presidenciales.

30/11/2025
Publicidad