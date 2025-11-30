"El abogado del lujo" y Mario Vargas: Una causa más donde Antonio Ulloa debió inhabilitarse - Chilevisión

El pasado 10 de noviembre se aprobó la Acusación Constitucional en contra de Antonio Ulloa, sumando un capítulo más a la crisis del sistema judicial chileno.

Esa jornada se aprobaron los tres capítulos del documento: El Capítulo I, relativo a faltar el deber de reserva, que da lugar al notable abandono de deberes; eL capítulo II, sobre el deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales; y el capítulo III respecto a la intervención indebida en los nombramientos.

Hoy nuevos antecedentes salen a la luz: Otra causa judicial donde el destituido juez debió inhabilitarse, pero no lo hizo.

Ulloa, su amigo Mario Vargas y la causa contra el "abogado del lujo"

Durante la mañana del 27 de agosto, Sebastián Morando, conocido como el "abogado del lujo", ingresó a prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de estafa, apropiación indebida y uso malicioso de instrumento privado falsificado.

Nueve días más tarde, la Corte de Apelaciones revisó la apelación a esta medida cautelar. Mientras la mayoría de los jueces optó por confirmar la resolución inicial del juzgado de Garantía, Antonio Ulloa fue el único voto en contra, quien se mostró a favor de bajar la medida cautelar a una menos gravosa.

De esta forma, Ulloa votaba a pesar del evidente conflicto de interés en la causa: Y es que el abogado defensor de Sebastián Morando fue Mario Vargas, hoy en prisión preventiva por su participación en la trama bielorrusa y con quien mantiene una estrecha relación de amistad.

En un chat revelado por el sitio Reportea, el en ese entonces juez Antonio Ulloa le menciona a Luis Hermosilla que hará un "festejo de agradecimiento para un grupo selecto", mencionando que "lo estoy organizando con Mario Vargas. Él es mi productor".

Asimismo, en el sumario realizado por la Corte Suprema, se estableció que, al ser consultado por sus vínculos, Ulloa señaló que “el único abogado con el que mantiene una estrecha familiaridad es el abogado señor Vargas”.

Actualmente, el exministro Ulloa se encuentra apartado del sistema judicial y enfrentará 5 años sin poder optar a cargos públicos, terminando con sus 35 años de carrera.

Mario Vargas permanece en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, junto a Gonzalo Migueles y Carlos Lagos Herrera, todos imputados por cohecho y tráfico de influencias en el marco de la investigación del caso Muñeca Bielorrusa.

Por su parte, Sebastián Morando, también conocido como el "abogado de lujo", salió del Centro Penitenciario Santiago 1 para cumplir su pena bajo la modalidad de libertad vigilada.