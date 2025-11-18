Por estafa y apropiación indebida: Justicia condena al “abogado del lujo” tras denuncias de clientes - Chilevisión

Sebastián Morando era investigado por estafa, apropiación indebida, uso malicioso de instrumento privado falsificado. Tras la condena, la justicia lo suspendió de sus labores profesionales por tres años.

Sebastián Morando, conocido como el "abogado del lujo", fue condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo, luego de que se le imputara haber estafado a varios de sus clientes con documentos falsificados.

El abogado estuvo en prisión preventiva hasta que el lunes 17 de noviembre salió del Centro Penitenciario Santiago 1, ya que cumplirá la pena bajo la modalidad de libertad vigilada.

Los delitos por los que se le condenó fueron estafa, apropiación indebida y uso malicioso de instrumento privado falsificado.

Al mismo tiempo, la justicia ordenó su inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el periodo que dure la condena.

Quién es Sebastián Morando, el "abogado del lujo"

Quienes lo conocen detallan que Sebastián Morando vestía marcas caras y conducir autos de alta gama. "Siempre andaba en Porsche, Mercedes-Benz, Aston Martin", indicó una de las víctimas.

De acuerdo a información a la que pudo acceder un reportaje de CHV Noticias, el "abogado del lujo" se especializaba en defender demandas laborales y tenía un modus operandi que consistía en asistir a las audiencias por sus clientes y, posterior a eso, acreditaba con fallos falsos que la causa estaba resuelta.

Uno de sus denunciantes más cercanos señaló que estuvo meses acumulando una deuda por una demanda que creyó estaba cerrada luego de que Morando lo engañara con un documento en el que falsificaba la firma de una jueza para hacerle creer que "habían ganado".

De acuerdo a lo denunciado, el abogado utilizaba sus conocimientos en materia de legislación laboral para concretar diversos fraudes económicos.