 Dos heridos por ambulancia volcada en Pudahuel: Fue chocada por auto que no respetó señalética - Chilevisión
Minuto a minuto
Debate 2025 en Chilevisión: Cuándo y cómo ver el sorteo de posiciones y del cara a cara entre candidatos “Impunidad terrible y perversa”: La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Aprueba candidatura a diputado de Daniel Jadue y rechazan solicitud de RN Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
03/09/2025 08:14

Dos heridos por ambulancia volcada en Pudahuel: Fue chocada por auto que no respetó señalética

El conductor que causó el accidente se dio a la fuga, razón por la que ahora Carabineros, está en plena búsqueda de cámaras de seguridad para dar con la placa patente del auto e identidad. 

Publicado por CHV Noticias

Con una ambulancia volcada y dos heridos terminó un accidente de tránsito en la comuna de Pudahuel, en la región Metropolitana, la noche de este martes.

El siniestro se registró en la mencionada comuna, concretamente en la intersección de las calles Alberto Mermod con Ricardo Vial.

La ambulancia, que circulaba aparentemente con sus balizas encendidas, terminó completamente de costado tras colisionar con un automóvil menor.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el vehículo particular no habría respetado una señalética, provocando un choque frontal.

Al interior de la máquina iban dos personas: el paramédico y el conductor.

Según Bomberos, tras estabilizar el vehículo, constataron que uno de los ocupantes contaba con "lesiones de menor gravedad".

El conductor que causó el accidente se dio a la fuga, razón por la que ahora Carabineros está en plena búsqueda de cámaras de seguridad para dar con la placa patente del auto e identidad. 

  

Publicidad

Destacamos

Noticias

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025
Publicidad