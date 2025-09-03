Dos heridos por ambulancia volcada en Pudahuel: Fue chocada por auto que no respetó señalética - Chilevisión

Con una ambulancia volcada y dos heridos terminó un accidente de tránsito en la comuna de Pudahuel, en la región Metropolitana, la noche de este martes.

El siniestro se registró en la mencionada comuna, concretamente en la intersección de las calles Alberto Mermod con Ricardo Vial.

La ambulancia, que circulaba aparentemente con sus balizas encendidas, terminó completamente de costado tras colisionar con un automóvil menor.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el vehículo particular no habría respetado una señalética, provocando un choque frontal.

Al interior de la máquina iban dos personas: el paramédico y el conductor.

Según Bomberos, tras estabilizar el vehículo, constataron que uno de los ocupantes contaba con "lesiones de menor gravedad".

El conductor que causó el accidente se dio a la fuga, razón por la que ahora Carabineros está en plena búsqueda de cámaras de seguridad para dar con la placa patente del auto e identidad.