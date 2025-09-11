Crece incautación de ropa falsificada: Experto entregó recomendaciones para identificarla - Chilevisión

Bastián Martín, experto en moda, conversó con CHV Noticias y entregó una serie de tips para reconocer una prenda que es falsificada e ilícita.

Miles de produtos falsificados y de todo tipo llegan a parar cada semana hasta los distintos terminales marítimos, aéreos y terretres de nuestro país. Son cargamentos que intentan ingresar a Chile vulnerando la ley de propiedad intelectual e industrial.

Perfumes, calzado y otras tantas prendas de ropa que dicen ser de grandes marcas son traídos para ser comercializados en la informalidad, generando a su vez un daño incalculable a la economía y al comercio formal.

En lo que va del año, según la Cámara Nacional de Comercio la cantidad de unidades falsificadas incautadas por Aduanas hasta el mes de julio aumentó en más de un 318% en comparación al 2024.

Son unidades que alcanzaron a ser retenidas en aduanas pero que no siempre es así, pues en marzo de este año en Barrio Meiggs se incautaron más de 6 toneladas de ropa y otros productos falficados, confirmando que el mercado está más presente que nunca en estas zonas.

Tips para identificar ropa falsificada

CHV Noticias conversó con el experto en moda Bastián Martín, quien entregó tips y recomendaciones para identificar cuándo una prenda que dice ser de lujo termina siendo una imitiación.