Tragedia en La Parva: Confirman muerte de joven atleta italiano tras accidente en centro de ski chileno - Chilevisión

15/09/2025 17:17

Tragedia en La Parva: Confirman muerte de joven atleta italiano tras accidente en centro de ski chileno

El seleccionado nacional Matteo Franzoso sufrió un accidente el pasado 13 de septiembre que lo dejó en un coma farmacológico. Esta jornada, su fisioterapeuta confirmó su deceso.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Este lunes se confirmó la muerte del destacado esquiador italiano Matteo Franzoso, quien falleció tras una caída en el centro de esquí La Parva, ubicado en la comuna de Lo Barnechea.

El deceso fue informado por el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, quien la atribuyó a un accidente sufrido por el deportista en medio de un entrenamiento

El citado medio detalló que el esquiador de 25 años y seleccionado nacional sufrió una caída el pasado 13 de septiembre, manteniéndose en estado grave desde entonces.

Franzoso habría perdido el control de sus esquíes después de aterrizar tras un salto de alta velocidad, para luego golpear una valla de madera, provocando un grave trauma cerebral. 

El atleta fue trasladado con urgencia hacia una clínica de Santiago, donde fue atendido y luego tratado en un coma farmacológico, el cual mantuvo hasta el día de su muerte.

"La situación empeoró hasta el punto de muerte cerebral, confirmado el 15 de septiembre, y confirmado por el comunicado oficial de la fisioterapeuta", consignó La Gazzetta.

Tragedia en La Parva: Confirman muerte de joven atleta italiano tras accidente en centro de ski chileno

