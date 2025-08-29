A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio - Chilevisión

Javiera Sepúlveda es hija de Sandra Almeida, mujer de 58 que murió tras ser agredida con objeto contundente. La sentencia de su caso acreditó que se trató de un crimen motivado por su orientación sexual.

A pocos días del histórico fallo que condenó al autor del femicidio lesbofóbico de Sandra Almeida, su hija enfrenta una nueva tragedia: su casa en Lo Barnechea se quemó por completo.

Javiera Sepúlveda Almeida, hija de la mujer que murió tras sufrir una brutal golpiza en 2023, entregó su testimonio por el caso de su madre en el último Reportaje A Fondo de CHV Noticias y pocos días después su vivienda se incendió.

Según detalló Sepúlveda, el fuego inició cuando no habían personas en la vivienda, por lo que nadie se percató de la emergencia hasta que ya era demasiado tarde.

Hija de víctima de crimen de odio perdió su casa

La mujer, quien tiene además una hija de solo dos meses de edad, detalló que perdió todas sus pertenencias en el siniestro.

De igual manera, explicó a CHV Noticias que la razón del inicio del fuego habría sido que “quedó la estufa prendida mucho rato y una zapatilla se calentó y el alargador se reventó y ahí empezó el incendio”.

“Como no había nadie en la casa, nadie pudo controlar, nadie vio ni se sintió el olor a humo, nada”, lamentó.

Los vecinos de Javier Sepúlveda han levantado una campaña entre ellos para colaborar con la víctima del siniestro.



Es por lo anterior que se dispuso la siguiente cuenta:

Cuenta vista BancoEstado (19754609)

Javiera Sepúlveda 19754609-3

Revisa el reportaje completo