“Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio - Chilevisión

Una histórica condena se dictó en la justicia chilena luego de que un hombre, identificado como Cristofer Pino, fuera condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

El sujeto fue encontrado culpable de cometer un femicidio motivado por la expresión de género y la orientación sexual de Sandra Almeida (58) y que murió tras recibir una brutal golpiza de parte de Pino, quien era su vecino.

Testimonios de vecinos fueron claves, ya que Sandra era conocida y querida en el barrio, en contraste con el condenado, sujeto considerado violento y con antecedentes por microtráfico de drogas.

Los testimonios que fueron claves en caso de Sandra Almeida

"Sandra varias veces me contó que él le pegaba, como ella era lesbiana, la trataba mal, la humillaba", fue uno de los comentarios de los vecinos.

Mientras que Javiera Sepúlveda Almeida, hija de Sandra, mencionó que el sujeto molesta a su madre y la discriminaba, ejercía violencia psicológica. Además, señaló que era muy violento y le pegaba a las mujeres, incluso a su propia mamá.

Estos testimonios se suman a los de Ivonne Sepúlveda, directora de la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional.

"Por primera vez tenemos una sancion de un femicidio de una mujer por su orientación sexual y su expresión de género. Esta mujer fue asesinada por ser lesbiana y tener una expresión de género masculino", indicó.