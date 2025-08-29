 “Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
29/08/2025 15:04

“Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio

Cristofer Pino fue condenado tras cometer un femicidio motivado por la expresión de género y la orientación sexual contra Sandra Almeida, quien era su vecina.

Publicado por CHV Noticias

Una histórica condena se dictó en la justicia chilena luego de que un hombre, identificado como Cristofer Pino, fuera condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo. 

El sujeto fue encontrado culpable de cometer un femicidio motivado por la expresión de género y la orientación sexual de Sandra Almeida (58) y que murió tras recibir una brutal golpiza de parte de Pino, quien era su vecino. 

Testimonios de vecinos fueron claves, ya que Sandra era conocida y querida en el barrio, en contraste con el condenado, sujeto considerado violento y con antecedentes por microtráfico de drogas.

Los testimonios que fueron claves en caso de Sandra Almeida

"Sandra varias veces me contó que él le pegaba, como ella era lesbiana, la trataba mal, la humillaba", fue uno de los comentarios de los vecinos.

Mientras que Javiera Sepúlveda Almeida, hija de Sandra, mencionó que el sujeto molesta a su madre y la discriminaba, ejercía violencia psicológica. Además, señaló que era muy violento y le pegaba a las mujeres, incluso a su propia mamá. 

Estos testimonios se suman a los de Ivonne Sepúlveda, directora de la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional.

"Por primera vez tenemos una sancion de un femicidio de una mujer por su orientación sexual y su expresión de género. Esta mujer fue asesinada por ser lesbiana y tener una expresión de género masculino", indicó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025

“Ya no aguanto más”: Emilia Dides contó la regla que le impuso a Sammis Reyes por síntoma del embarazo

La ex Miss Universo Chile, quien está esperando su primer hijo con Sammis Reyes, se quejó en redes sociales por un síntoma y pidió ayuda a sus seguidoras.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025
Publicidad