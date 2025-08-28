“Esa cámara vio todo”: El registro clave que permitió histórica condena por femicidio lesbofóbico - Chilevisión

La justicia chilena marcó un hito al condenar por primera vez el delito de femicidio lesbofóbico en el marco del crimen de Sandra Almeida Lizama, mujer de 58 años fallecida en 2023.

Una investigación A Fondo de CHV Noticias reveló antecedentes inéditos del histórico fallo que permitió la condena de 15 años de cárcel para el hombre acusado de cometer el crimen motivado por la expresión de género de la víctima.

El hecho ocurrió en noviembre de 2023 cuando Almeida se encontraba descansando en una escalera de la población en la que vivía junto a una amiga, momento en el que fue abordada por el agresor.

El ataque fue captado por una cámara de seguridad, en la que se muestra al condenado agredirla brutalmente con un objeto contundente, ocasionándole las heridas que terminaron con su vida.

Javiera, hija de la víctima declaró que “esa cámara vio todo”. Su testimonio se sumó a los de más de 30 otros testigos que permitieron acreditar que el agresor estuvo motivado por la orientación sexual de la mujer.

Según relataron otras declaraciones de testigos, el autor del crimen era conocido en la población y tenía antecedentes penales. De igual manera, se confirmó que ella ya había sido agredida por este sujeto en anterioridad.