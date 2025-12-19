 Casado, padre de familia y ahora mártir: Lo que se sabe de bombero fallecido en Santiago - Chilevisión
Así fue el emotivo funeral de Paul Cristoffer Valenzuela, bombero fallecido en incendio de Santiago
19/12/2025 09:49

Casado, padre de familia y ahora mártir: Lo que se sabe de bombero fallecido en Santiago

La víctima, identificada como Paul Valenzuela, murió a causa de un derrumbe en medio del incendio que combatía en Santiago Centro.

Publicado por CHV Noticias

En horas de la tarde de este jueves se confirmó el fallecimiento de un bombero en pleno combate a un incendio en un cité en Santiago Centro.

La víctima falleció a causa del derrumbe que afectó a la estructura siniestrada en Domeyko con Av. España.

¿Quién era Paul Valenzuela, bombero fallecido en Santiago?

El bombero voluntario fue identificado como Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, de 36 años, casado y padre de familia.

Según detalló el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el hombre ingresó a la institución en 2017 y servía como ayudante de la Sexta Compañía "Salvadores y Guardia de Propiedad".

Tras el accidente, fue trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad, donde falleció a pesar de los esfuerzos de personal médico.

Reacciones al fallecimiento de bombero

A través de X, el presidente Gabriel Boric se refirió al caso y transmitió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la víctima.

"Su actuar generoso y al servicio de la comunidad será recordado y motivo de orgullo para la institución de Bomberos y para todo Chile", escribió el mandatario.

La institución bomberil, en tanto, también entregó sus condolencias por redes sociales, destacó el "compromiso, vocación y entrega a la comunidad" y lo anunció como el mártir n.° 50.

