Casado, padre de familia y ahora mártir: Lo que se sabe de bombero fallecido en Santiago - Chilevisión

La víctima, identificada como Paul Valenzuela, murió a causa de un derrumbe en medio del incendio que combatía en Santiago Centro.
En horas de la tarde de este jueves se confirmó el fallecimiento de un bombero en pleno combate a un incendio en un cité en Santiago Centro.
La víctima falleció a causa del derrumbe que afectó a la estructura siniestrada en Domeyko con Av. España.
El bombero voluntario fue identificado como Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, de 36 años, casado y padre de familia.
Según detalló el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el hombre ingresó a la institución en 2017 y servía como ayudante de la Sexta Compañía "Salvadores y Guardia de Propiedad".
Tras el accidente, fue trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad, donde falleció a pesar de los esfuerzos de personal médico.
A través de X, el presidente Gabriel Boric se refirió al caso y transmitió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la víctima.
"Su actuar generoso y al servicio de la comunidad será recordado y motivo de orgullo para la institución de Bomberos y para todo Chile", escribió el mandatario.
La institución bomberil, en tanto, también entregó sus condolencias por redes sociales, destacó el "compromiso, vocación y entrega a la comunidad" y lo anunció como el mártir n.° 50.
⚫️ ⚫️ Conunicado sobre fallecimiento de voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en el incendio de Av. España y Domeyko, en la comuna de Santiago.@Sexta_Santiago@Comandantecbs pic.twitter.com/5v9DFAMdfX— Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 19, 2025
⚫️ El Cuerpo de Bomberos de Santiago comunica el fallecimiento del voluntario Paul Valenzuela Muñoz, de @Sexta_Santiago: 50° Mártir de la Institución.— Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 19, 2025
Más información en: https://t.co/zKSR4DmVk2 pic.twitter.com/ejn1Xb2EKH