Casado, padre de familia y ahora mártir: Lo que se sabe de bombero fallecido en Santiago - Chilevisión

En horas de la tarde de este jueves se confirmó el fallecimiento de un bombero en pleno combate a un incendio en un cité en Santiago Centro.

La víctima falleció a causa del derrumbe que afectó a la estructura siniestrada en Domeyko con Av. España.

¿Quién era Paul Valenzuela, bombero fallecido en Santiago?

El bombero voluntario fue identificado como Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, de 36 años, casado y padre de familia.

Según detalló el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el hombre ingresó a la institución en 2017 y servía como ayudante de la Sexta Compañía "Salvadores y Guardia de Propiedad".

Tras el accidente, fue trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad, donde falleció a pesar de los esfuerzos de personal médico.

Reacciones al fallecimiento de bombero

A través de X, el presidente Gabriel Boric se refirió al caso y transmitió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la víctima.

"Su actuar generoso y al servicio de la comunidad será recordado y motivo de orgullo para la institución de Bomberos y para todo Chile", escribió el mandatario.

La institución bomberil, en tanto, también entregó sus condolencias por redes sociales, destacó el "compromiso, vocación y entrega a la comunidad" y lo anunció como el mártir n.° 50.

⚫️ ⚫️ Conunicado sobre fallecimiento de voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en el incendio de Av. España y Domeyko, en la comuna de Santiago.@Sexta_Santiago@Comandantecbs pic.twitter.com/5v9DFAMdfX — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 19, 2025