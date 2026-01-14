¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena - Chilevisión

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

Un equipo de Reportajes de CHV Noticias accedió en exclusiva a unas imágenes que, presumiblemente, mostrarían el momento en que dispararon a Daniela Maluenda, la joven madre de 22 años que murió asesinada a bordo de un automóvil en Cartagena.

El primer levantamiento de cámaras corresponde al momento en que ella y sus amigos llegaron al Cesfam de Cartagena siendo escoltados por Carabineros, esto permitió identificar el auto donde iba la víctima: Un Chevrolet Sonic blanco de techo oscuro panorámico.

CHV Noticias tuvo acceso a otra cámara, ubicada en un cruce entre avenida Litoral de los Poetas y la Ruta G-986, donde se ve el mismo vehículo blanco en una trayectoria a toda velocidad en dirección hacia Cartagena, seguido por un vehículo gris, donde habrían estado los autores del mortal disparo.

Congelamos la imagen y se aprecia lo que parecería ser un destello desde, presuntamente, el lado del copiloto. ¿Fue ese el disparo mortal? Eso es lo que analizan los investigadores, al mismo tiempo que el vehículo sospechoso no ha podido ser encontrado y tampoco hay detenidos por el enigmático caso.

La Brigada de Homicidios de San Antonio intenta determinar en qué punto de la huida desde la primera emboscada se percutaron los disparos. Una primera información señala que sería en dicho cruce, poco antes de una bencinera, a unos 15 minutos de la playa y los juegos, mismo lugar donde Daniela habría pedido que la dejaran descender ya que estaba en riesgo la vida de su hijo.

"Estamos abocados en este momento a recuperar los máximos antecedentes para poder establecer la identidad de los participantes en este hecho, y también establecer el móvil, cuáles fueron los motivos por los cuales se generó esta persecución y ataque contra los ocupantes del vehículo", declaró el comisario Pablo Alegría.

