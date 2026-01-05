“¿Por qué mi hija?”: Mamá de joven madre asesinada en Cartagena rompe el silencio con crudo mensaje - Chilevisión

El violento tiroteo ocurrió la madrugada del sábado cuando Daniela Maluenda, de 22 años, viajaba con su hijo de tres años en brazos. El vehículo fue atacado en el balneario de San Sebastián, y el disparo ingresó por la ventana trasera del auto.

"Mi hija se llevó toda mi vida con ella. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué mi hija?". Este fue el desgarrador comentario con el que Yaqueline Maluenda se refirió a la muerte de su hija Daniela Maluenda en Cartagena, tras ser baleada mientras iba a bordo de un vehículo.

El tiroteo se registró la madrugada de este sábado, cuando la víctima de 22 años recibió un disparo mientras viajaba con su hijo de tres años en brazos. El automóvil fue atacado en el balneario de San Sebastián, donde el disparo fatal ingresó por la ventana trasera.

Pero su madre no ha sido la única quien ha expresado su dolor por el deceso. Su hermana Nicole también ha utilizado sus redes sociales para despedir a la joven madre a través de sentidos y conmovedores mensajes dedicados a su memoria.

"Mi hermana no quería descansar, mi hermana quería criar a su bebé y estar junto a su familia, mi hermana quería trabajar y darle todo su bebé", lamentó en una publicación que realizó este lunes.

A lo anterior, también mencionó el auspicioso futuro que tenía ella junto a su pequeño: "Mi hermana nunca quiso dejar sola a su hija, mi hermana tenía muchos planes, quería vernos, lograr nuestros sueños. Mi hermana no quería irse".

Los antecedentes del tiroteo en Cartagena

El asesinato de la joven madre de 22 años, ha causado conmoción en la población Vista Hermosa, en la parte baja del cerro Bellavista de San Antonio, donde la víctima residió toda su vida. De momento, aún no se conoce el motivo del ataque.

"La víctima, sufrió el ataque de terceros con arma de fuego, sufriendo una lesión craneal, siendo trasladada de urgencia al Cesfam de Cartagena, donde fallece producto de la gravedad de las lesiones", dijo el comisario Pablo Alegría.

El fiscal Rolando Ramírez también informó que “conforme al testimonio del conductor del vehículo en que se desplazaba la víctima (…), que viajaba con su hijo de tres años y con otras cuatro personas (...), fue interceptado y perseguido por otro automóvil, cuyos ocupantes efectuaron diversos disparos“.