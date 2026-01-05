 “Me mataron en vida”: Habla hermana de joven madre asesinada en Cartagena mientras cargaba a su hijo de tres años - Chilevisión
05/01/2026 11:31

“Me mataron en vida”: Habla hermana de joven madre asesinada en Cartagena mientras cargaba a su hijo de tres años

Una tragedia vive una familia de Cartagena, región de Valparaíso, luego que Daniela Maluenda, de solo 22 años, fuera asesinada. 

De acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, el auto donde iba la joven fue atacado por terceros con armas de fuego. Aparte de la víctima, en el vehículo iban otras cuatro personas y el hijo de Daniela de tres años, a quien llevaba en sus brazos. 

Uno de los impactos balísticos dio en la cabeza de Maluenda, quien fue trasladada de urgencia al Cesfam de Cartagena, donde falleció producto de la gravedad de las lesiones.

"Mi hermana no quería irse"

A través de redes sociales, Nicole Maluenda, hermana de la mujer fallecida, se manifestó y expresó todo el dolor que existe en su familia. 

"Mi hermana no quería descansar, mi hermana quería criar a su bebé y estar junto a su familia, mi hermana quería trabajar y darle todo a su bebé, mi hermana nunca quiso dejar solo a su hijo, mi hermana tenía muchos planes, quería vernos lograr nuestros sueños. Mi hermana no quería irse", escribió. 

Mientras que en otra publicación agregó: "Me mataron en vida, te llevaste mi vida junto a la tuya. Me gustaría que fuera una pesadilla y despertar, tenerte junto a mí. Me quitaron a mi hermana, mi regalona. Te amo, ayúdame en esto". 

