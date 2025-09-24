 Víctima sería menor de edad: Joven pierde la vida al caer desde edificio en Iquique - Chilevisión
Víctima sería menor de edad: Joven pierde la vida al caer desde edificio en Iquique
24/09/2025 19:33

Víctima sería menor de edad: Joven pierde la vida al caer desde edificio en Iquique

Según información preliminar, la víctima sería un menor de 16 años. En el lugar trabajan bomberos, SAMU y carabineros.

Este miércoles se informó que una persona perdió la vida al caer desde una gran altura del edificio Neo en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá. 

Por este motivo, equipos de emergencia como bomberos, SAMU y carabineros acudieron al lugar y realizaron procedimientos en las calles Eleuterio Rámirez, entre Ernesto Riquelme y José Joaquín Pérez, sector céntrico de dicha ciudad.

Según información preliminar, la víctima sería una adolescente de 16 años.

