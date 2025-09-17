“Lo amenazó de muerte e intentó agredirlo”: Jugador de Iquique y su esposa sufren hecho de violencia durante partido de su hija - Chilevisión

Camila Ruiz, esposa del jugador, dio a conocer la situación a través de redes sociales, revelando que incluso el duelo entre niñas de 9 y 11 años tuvo que ser interrumpido.

Un grave hecho de violencia se vivió en el norte del país, donde el futbolista de Deportes Iquique, Marcelo Jorquera fue amenazado de muerte en pleno partido de básquetbol de su hija.

Camila Ruiz, esposa del jugador, dio a conocer la situación a través de redes sociales, revelando que incluso el duelo entre niñas de 9 y 11 años tuvo que ser interrumpido por el caos que generó el sujeto que propinó las amenazas por el mal momento que atraviesan los Dragones Celestes, colistas del Campeonato Nacional.

"Veíamos un partido de básquet de niños en el que juega mi hija, en un ambiente completamente familiar. De la nada aparece este tipo y comienza a gritar contra mi esposo diciéndole de todo, incluso amenazándolo de muerte e intentando agredirlo físicamente tirando manotazos", señaló.

"El tipo estaba fuera de sus casillas, lo que intimidó a mi hija de 4 años y a la hija de nuestros amigos, de 3 años. No le importó el lugar ni que estuviéramos en un ambiente familiar, diciendo que no podíamos estar en ese lugar por el momento que está pasando Deportes Iquique", agregó.

Sifup y Deportes Iquique se manifestaron tras agresión a futbolista

Tras esto, tanto el Sifup como el propio club emitieron comunicados rechazando el violento hecho que vivió Marcelo Jorquera junto a su familia.

De hecho, el sindicato de futbolistas profesionales informó que "el agresor está identificado y tiene aplicado el derecho de admisión por seis años, por lo que ya cuenta con antecedentes por conductas de este tipo, lo que hace más grave su actuar".