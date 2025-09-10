 Tricel admite a trámite requerimiento para destitución de Claudio Orrego - Chilevisión
10/09/2025 10:25

Tricel admite a trámite requerimiento para destitución de Claudio Orrego

Informes de Contraloría dieron cuenta de un uso irregular de recursos del Gobierno Regional Metropolitano y consejeros regionales de los partidos Republicano y UDI presentaron una acción para destituir a la autoridad.

Publicado por CHV Noticias

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) admitió a trámite el requerimiento que busca la destitución de Claudio Orrego de su cargo como gobernador de Santiago.

La acción fue presentada por consejeros regionales de los partidos Republicano y UDI el pasado 25 de julio, acusando abandono de deberes y de faltas a la probidad por parte de la autoridad. 

La medida surgió luego dos informes de Contraloría en los que daba cuenta que el Gobierno Regional Metropolitano contrató servicios de coaching para la campaña de Orrego, además de irregularidades administrativas en una corporación.

La tramitación del recurso había sido frenada debido a que la defensa del gobernador acusó vicios en el requerimiento, sin embargo el Tricel rechazó dicha petición. 

Los gastos de Gobierno Regional Metropolitano

Una investigación encabezada por la Contraloría General de la República detectó uso irregular de recursos del Gobierno Regional Metropolitano.

El ente fiscalizador puso su atención en la contratación que efectuó el GORE por el servicio de asesorías a la empresa Vera y Asociados S.A., bajo el concepto de "gestión institucional" por la que se desembolsó un total de $31.366.179.

Según el informe, se llevaron a cabo 52 sesiones de "coaching directivo", aunque solo fueron proporcionadas las minutas de 28 reuniones. Y de esas, 16 no trataron los temas por los que se pagó el servicio.

