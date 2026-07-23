Tras trágico accidente vehicular en Viña del Mar: Cuál es la pena por manejar sin licencia en Chile

Revisa a continuación cómo funcionan las leyes de tránsito respecto a las personas que conducen sin su documentación obligatoria.

El pasado martes se registró un fatal accidente en la estación de metro Viña del Mar de EFE, luego de que un vehículo perdiera el control y terminara ingresando al acceso peatonal de la estación, situación que dejó a una persona fallecida.

Tras esta situación se indicó que la conductora no contaba con licencia de conducir, sin embargo, el protagonista del accidente sería un segundo vehículo que la interceptó intentando doblar en segunda fila.

Pese a esto, surgió la interrogando sobre cuál es la responsabilidad de la conductora que no tenía documentación vigente y cómo funcionan en Chile las leyes de tránsito si una persona maneja sin licencia.





Pena por manejar sin licencia de conducir

Según explicó a CHV Noticias el abogado penalista, Alejandro Alegría, “acá no hay delito porque lo que hace ella es una falta“, esto se debe a que el Juzgado de Policía Local “no ve delitos”.

Esto quiere decir que si una persona es descubierta conduciendo sin su documentación obligatoria, solo recibirá una multa. De no pagar esta infracción, la personas podría ser arrestada con la orden de un juez.

Respecto a las multas por manejar sin licencia de conducir, existen dos tipos, según la falta que cometa el conductor: