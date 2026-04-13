Tras 17 días de hospitalización: Víctima de ataque en colegio de Calama recibió el alta médica

Los hijos de la asistente de la educación recalcaron que ahora comenzarán una lucha judicial para obtener justicia y que estos casos no vuelvan a ocurrir.

Durante la noche de este domingo, Haydée Moya, víctima del ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, fue dada de alta tras 17 días de hospitalización.

La información fue dada a conocer por el concejal Inti Alavia en su cuenta de Instagram, quien es hijo de la asistente educacional que resultó gravemente herida el pasado 27 de marzo.





Víctima de ataque en colegio en Calama fue dada de alta

“Como familia queremos comunicar, con profunda emoción, que nuestra madre, Haydée Moya Moya, ha sido dada de alta y hoy se encuentra en casa junto a nosotros”, señalaron en el comunicado.

En esa misma línea, agregaron: “Hoy comienza una nueva etapa. Su proceso de recuperación y rehabilitación, debido a la complejidad de las múltiples heridas físicas y psicológicas ocasionadas por lo vivido”.

La familia de Haydée agradeció las muestras de cariño de las personas durante estas casi 3 semanas de ocurrido el ataque, y precisaron que “ese cariño y acompañamiento fueron una fuerza fundamental para que ella pudiera salir adelante”.

Los hijos de la asistente educacional hicieron hincapié en que ahora comienza una lucha legal para obtener justicia y “para que en Chile nunca más vuelva a ocurrir una tragedia similar contra ningún trabajador o trabajadora de la educación”.

Hernán Meneses, de 18 años, es el único detenido por el ataque al interior del recinto educacional donde María Victoria Reyes fue asesinada. Actualmente se encuentra en prisión preventiva.

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