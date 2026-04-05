Trabajadora herida durante ataque en Calama evoluciona favorablemente y sale de riesgo vital

La familia de Haydée Moya reveló las condiciones de salud de la trabajadora y pidieron por el escolar que aún se mantiene grave tras el ataque.

La familia de Haydée Moya, asistente de la educación que resultó herida de gravedad durante el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, entregó una positiva actualización sobre su estado de salud.

A través de la cuenta de Instagram de su hijo, el concejal Inti Alavia, la familia reveló que la asistente de educación se encuentra oficialmente fuera de riesgo vital tras mas de una semana en estado crítico.

Comunicado de familia de asistente de educación herida en Calama

“Se mantiene en estado delicado, bajo atención médica y en constante evaluación por parte del equipo médico, se encuentra fuera de riesgo vital“, confirmó el hijo de Haydée.

Recordemos que la trabajadora del instituto calameño fue internada en el hospital el pasado 27 de marzo tras sufrir múltiples heridas en su cuerpo.





“Agradecemeos profundamente todas las manifestaciones de apoyo y cariño recibidas desde distintas comunidades educativas a lo largo de Chile”, añadió la familia.

Sobre el escolar que todavía se encuentra luchando por su vida, indicaron que “se mantiene en estado grave de salud en coma inducido”.

Pidiendo que se haga justicia por la inspector María Victoria Reyes, quien murió tras el ataque, los familiares de Moya cerraron pidiendo que se busque la forma de garantizar la seguridad de los trabajadores de la educación.

“Lo ocurrido es un llamado de atención urgente para garantizar las condiciones de seguridad que permita que quienes trabajan en educación, puedan ejercer su labor con la certeza de que sandrán a educar y regresarán a sus hogares sanos y salvos“, expresaron.