“Los médicos no entienden…”: Actualizan estado de víctimas tras ataque en colegio de Calama

Este martes se dio a conocer cómo siguen la inspectora y un alumno de 15 años que resultaron heridos durante el ataque.

Por la tarde de este martes y luego que se confirmara la prisión preventiva del atacante del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, se entregó una nueva actualización sobre el estado de salud de las personas que permanecen hospitalizadas.

Se indicó que Haydée Moya, asistente e inspectora del establecimiento, continúa en estado grave y crítico, aunque ha presentado avances progresivos en su recuperación.

El medio Calama En Línea agregó que si bien ya no requiere apoyo de ventilación mecánica, aún mantiene varios órganos comprometidos producto de la gravedad de las lesiones sufridas. Pese a ello, destacaron que su recuperación ha sido positiva y constante, sorprendiendo incluso al equipo médico.

“Los médicos no entienden cuál es el motivo de estos avances tan grandes que ha tenido día a día y sin duda como familia sabemos que es el amor por sus niños, el amor por educar, el amor por cuidar, que es lo que la mantiene viva”, expresó su hija.





Alumno también se mantiene estable dentro de su gravedad

Otra de las víctimas, Renato Codoceo, de 15 años, se mantiene estable dentro de su condición de gravedad en el Hospital Regional de Antofagasta.

Según informó el recinto asistencial, durante la jornada el equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos evaluará avanzar en nuevos procedimientos clínicos con el objetivo de mejorar su estado de salud.