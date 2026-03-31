31/ 03/ 2026 15:31

Tribunal decreta prisión preventiva para joven que asesinó a una inspectora en colegio en Calama

Durante la tarde de este jueves, el Juzgado de Garantía de Calama decretó prisión preventiva para Hernán Meneses, de 18 años, quien protagonizó el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, el cual terminó con una inspectora fallecida, otra en riesgo vital y tres alumnos heridos. La jueza dictaminó 180 días para la investigación y el joven permanecerá recluido en el Complejo Penitenciario de Antofagasta.