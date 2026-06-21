Leo Caprile revela cuánto recibe de jubilación y lanza dura ironía: “Alcanza para la bencina”

El animador contó que este año comenzó a recibir el dinero de su jubilación tras varias décadas de trabajo, pero solo le alcanza para cubrir algunos gastos.

Leo Caprile sorprendió al transparentar su realidad económica tras jubilarse y reveló cuánto recibe mensualemente de pensión.

Sobre su presente laboral, el animador contó que este año se jubiló y comenzó a recibir el monto correspondiente destinado para su vejez.

Sin embargo, dejo ver que a pesar de sus años de trabajo el monto que recibe no sería un reflejo de ese esfuerzo.





“Impuse durante los 10 primeros años de trabajo cuando estaba la radio. Debuté el mes que salieron las AFP. Entraron cagando” (sic), explicó en Todo va a estar bien de Vía X.

Leo Caprile sincera su pensión

Según Leo Caprile, la cosa se complicó con su llegada a la televisión, ya que “me dicen ‘no, tienes que dar factura’ y tuve que inventar una empresa, una empresa de mentira”.

En ese sentido, con ironía reconoció que “yo coticé 10 años, fui bastante ordenado, hice los tres retiros y tengo una pensión maravillosa de $400 lucas. Me alcanza para la bencina”.

De todas formas, pese al monto de su jubilación, el animador aseguró que puede estar tranquilo sobre su futuro económico debido a los ahorros que guarda tras años de trabajo.

“No le debo un peso a nadie, pero muchos me deben a mí. Tengo mi casa, todo bien pagado. Vivo donde quiero y como quiero”, aseguró.