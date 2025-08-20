“Tiene un alto perfil criminal”: En Maipú fue detenido sicario acusado de matar a periodista-empresario - Chilevisión

El detenido fue identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos, quien fue arrestado durante un control de rutina y donde además se le incautaron más de 200 gramos de ketamina.
En Maipú fue detenido un hombre de nacionalidad venezolana que es buscado por la justicia peruana por el asesinato de un empresario-periodista.
El detenido fue identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos, quien fue arrestado durante un control de rutina y donde además se le incautaron más de 200 gramos de ketamina.
El sujeto pasó a control de detención en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, a la espera de una posible extradición a Perú.
Rivas, vinculado a "Los Piratas", célula del Tren de Aragua, es investigado por el presunto asesinato del comunicador Gastón Medina, propietario y director de Cadena Sur TV, quien fue asesinado el 20 de enero en Ica, Perú, donde fue acribillado por varios sujetos.
Tras el crimen, un amigo de la víctima reveló que el periodista le había confesado que estaba recibiendo amenazas.
Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, se refirió a la detención de Rivas Ramos, quien mantenía una alerta roja de Interpol por el mencionado homicidio en Perú.
"Es una persona que tiene un alto perfil criminal", manifestó, donde agregó que la comunicación con las autoridades peruanas ya están en curso.