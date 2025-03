“Momio, mentiroso y porro”: el tenso cruce entre ME-O y Mauricio Israel en pleno debate político - Chilevisión

El ex candidato presidencial y esposo de Karen Doggeweiler no tuvo filtros al momento de referirse al comunicador en el programa Como Estamos Hoy.

Marco Enríquez-Ominami (ME-O) protagonizó un fuerte encontrón con Mauricio Israel en pleno programa de televisión.

Durante la edición del programa Cómo Estamos Hoy de Tevex, el ex candidato presidencial no se guardó nada y arremetió contra el periodista con duras palabras, desatando la polémica en pantalla.

El enfrentamiento estalló cuando Israel cuestionó la línea ideológica del Grupo de Puebla, organización en la que participa Enríquez-Ominami, insinuando que reúne a figuras de extrema izquierda.

“Tú me confundes, porque siempre te has presentado como una opción más de centro, pero tú organizas un grupo que es de extrema izquierda”, lanzó Israel.

El esposo de Karen Doggenweiler no tardó en reaccionar y, visiblemente molesto, lo enfrentó sin filtros: “Que seas momio y no puedas tolerar que Lula no es de extrema izquierda, es tu problema”.

"Además de mentiroso, porro"

El clima se volvió aún más tenso cuando Israel aseguró que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había asistido a un evento en Uruguay vistiendo una chaqueta alusiva a Hugo Chávez.

Ante esto, el cineasta no solo desmintió la información, sino que disparó con todo: “Además de mentiroso, porro”. Las declaraciones de ME-O dejaron atónito al conductor.