Tenían un avión, lancha y autos de lujo: Detienen a 41 personas por lavados de activos en "Operación Imperio" - Chilevisión

Tras más de un año de investigación, se logró desbaratar a esta organización que se dedicada a la estafa y el lavado de activos.

En total, 41 personas fueron detenidos tras allanamientos realizados en las regiones Metropolitana, de La Araucanía y de Los Ríos.

Se agregó que uno de los detenidos es un trabajador del Poder Judicial, quien ayudaba al delito patrimonial de esta agripación.

Los integrantes de la banda tenían una vida de lujo, ya que entre los objetos incautados se encuentra un avión, una lancha y autos de lujos.

Entre los vehículos hay un McLaren, que vale sobre los 100 millones de pesos, un Tesla y casi 30 autos de connotadas marcas internacionales.