 Tenían un avión, lancha y autos de lujo: Detienen a 41 personas por lavados de activos en "Operación Imperio" - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/08/2025 09:50

Tenían un avión, lancha y autos de lujo: Detienen a 41 personas por lavados de activos en "Operación Imperio"

Tras más de un año de investigación, se logró desbaratar a esta organización que se dedicada a la estafa y el lavado de activos. 

En total, 41 personas fueron detenidos tras allanamientos realizados en las regiones Metropolitana, de La Araucanía y de Los Ríos. 

Se informó que tras más de un año de investigación, se logró desbaratar a esta organización que se dedicada a la estafa y el lavado de activos. 

Se agregó que uno de los detenidos es un trabajador del Poder Judicial, quien ayudaba al delito patrimonial de esta agripación. 

Los integrantes de la banda tenían una vida de lujo, ya que entre los objetos incautados se encuentra un avión, una lancha y autos de lujos.

Entre los vehículos hay un McLaren, que vale sobre los 100 millones de pesos, un Tesla y casi 30 autos de connotadas marcas internacionales. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025