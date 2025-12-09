 Temblor sacudió la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión
Minuto a minuto
Víctima quedó con fracturas de cráneo y expuestas: Hombre atropello a novio de expareja en Punta Arenas EN VIVO | Mira la previa del último debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast Último cara a cara entre Jara y Kast: Estos son los temas del Debate Presidencial 2025 Incendio forestal en Padre Hurtado: Fuego ha consumido seis hectáreas y amenaza viviendas VIDEO | Revelan momento exacto en que voluntario de Bomberos lanza objeto incendiario a pastizal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/12/2025 15:42

Temblor sacudió la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada

La tarde de este martes, cerca de las 15:00 horas, se registró un movimiento telúrico en la región de Antofagasta.

Publicado por CHV Noticias

Un sismo de 4,7 sacudió durante la tarde de este martes el norte del país, concretamente la región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 14:54 horas y se ubicó a 158 kilómetros al noreste de Socaire.

No es el único movimiento telúrico registrado en la región durante hoy. Más temprano, otro sismo se percibió a 42 kilómetros al noreste de Calama (magnitud 4,0).

A ese se sumó hace pocos minutos uno registrado 98 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, también de magnitud 4,0. 

 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo llegan Jara y Kast al último debate presidencial? Esto dicen los expertos antes del cara a cara

Lo último

Lo más visto

“Soy profesional”: Faloon Larraguibel destapó la verdad de su “cero onda” con Camila Andrade

Pese a que bailaron juntas este lunes, las participantes de Fiebre de Baile transparentaron que no existe "feeling" entre ellas. La exYingo reveló la razón de esta supuesta enemistad.

09/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025

Bochorno en la Cámara por masiva ausencia de diputados: Sólo llegaron 49 y sesión fracasó

Se necesitaba que estuvieran presentes 51 parlamentarios de los 155 en ejercicio, pero solo llegaron 48 a la sesión por lo que se programó una nueva jornada de trabajo para esta tarde.

09/12/2025

¿Cómo llegan Jara y Kast al último debate presidencial? Esto dicen los expertos antes del cara a cara

Los analistas políticos Tomás Duval y Marco Moreno conversaron con CHV Noticias y analizaron el despliegue y los últimos movimientos de los aspirantes a La Moneda.

09/12/2025