Temblor sacudió la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La tarde de este martes, cerca de las 15:00 horas, se registró un movimiento telúrico en la región de Antofagasta.

Un sismo de 4,7 sacudió durante la tarde de este martes el norte del país, concretamente la región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 14:54 horas y se ubicó a 158 kilómetros al noreste de Socaire.

No es el único movimiento telúrico registrado en la región durante hoy. Más temprano, otro sismo se percibió a 42 kilómetros al noreste de Calama (magnitud 4,0).

A ese se sumó hace pocos minutos uno registrado 98 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, también de magnitud 4,0.