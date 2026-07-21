Temblor hoy 21 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este martes 21 de juliose han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismosde diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.