“Solo se humillan”: Pdte. Boric arremete contra líderes que “se muestran serviles” a Donald Trump - Chilevisión

Brecha público-privado se mantiene tras PAES 2025: Sólo un liceo público está entre los 100 mejores Egresado de Carabineros y futuro estudiante de Derecho: Despiden a joven muerto tras golpiza en Talcahuano "Vi su dedicación": La historia del profesor que convirtió a joven de Mulchén en puntaje nacional "Sabemos que no se puede hacer": Indignación por turistas bañándose en laguna de Torres del Paine "Solo se humillan": Pdte. Boric arremete contra líderes que "se muestran serviles" a Donald Trump
06/01/2026 17:28

“Solo se humillan”: Pdte. Boric arremete contra líderes que “se muestran serviles” a Donald Trump

El Gobierno de Estados Unidos había publicado ayer en redes sociales que "este es NUESTRO hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El presidente Gabriel Boric arremetió este martes contra los líderes mundiales que, en sus palabras, se muestran "serviles" al mandatario estadunidense Donald Trump.

A través de X, sostuvo que "los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de Estados Unidos, Trump, tratando de ganarse su favor sólo se humillan".

Continuó: "Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana", posteó esta tarde en la plataforma.

Antes, el jefe de Estado ya había criticado la "Operación Resolución Absoluta" liderada por Trump desde Washington y que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela

“Sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”, advirtió el domingo. “Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”, complementó.

Gobierno de EEUU: "Este es nuestro hemisferio"

Boric hizo esta nueva crítica luego de una publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, donde señalan: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”.

La frase causó controversia puesto que varios expertos y analistas la asimilaron con la política exterior de la Doctrina Monroe en el siglo XX, que planteaba que cualquier intervención de potencias extranjeras en América sería un acto potencialmente hostil contra EE.UU.

“La doctrina Monroe es muy importante, pero la hemos superado con creces. Ahora la llaman doctrina Donroe. Nos habíamos olvidado de ella. Era muy importante, pero la olvidamos y ya nunca más volveremos a olvidarla”, dijo Trump tras la detención de Maduro.

