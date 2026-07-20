Sistema frontal: Hay más de 100.000 clientes sin energía eléctrica a nivel nacional

Coquimbo es la región más afectada hasta el momento, con más de 49 mil clientes sin suministro.

Este lunes, el sistema frontal llegó al norte del país, donde los históricos registros de acumulación de aguas lluvias causaron estragos.

Sin más, en Coquimbo y Huasco, el presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe, y a ello se suman los daños que generó el temporal en la zona centro.

Clientes sin luz en Chile

Al respecto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que a las 18:00 horas, hay un total de 110.489 personas sin suministro eléctrico a nivel nacional.

Coquimbo es la región con más afectados, con 49.808 personas sin luz en sus casas, y luego le sigue Valparaíso con 38.273 usuarios sin suministro.

Luego le sigue La Araucanía, que cuenta con 16.715 afectados, y luego la cifra baja drásticamente a la Región Metropolitana, donde hay 5.212 personas sin luz.

Es importante destacar que, según expuso la meteoróloga de Chilevisión, Allison Ghöler, las precipitaciones se mantendrán hasta este martes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Sin embargo, para este fin de semana puede que llegue un quinto sistema frontal que afectaría a las mismas regiones durante el fin de semana.

Además, puedes revisar el detalle completo de afectados a nivel nacional haciendo clic en la siguiente imagen: