Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro - Chilevisión

Un sismo sacudió la madrugada de este sábado a la zona norte del país, específicamente en la región de Tarapacá, en la Mina Collahuasi.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la magnitud del temblor fue de 4,0.

En concreto, el movimiento telúrico se produjo a las 04:47 horas.

Por otra parte, el sismo ocurrió a 42 km de la ciudad y tuvo una profundidad de 112 kilómetros.