 Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro - Chilevisión
Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro
27/09/2025 08:32

Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro

Un temblor sacudió a la Mina Collahuasi en la región de Tarapacá la madrugada de este sábado.

Publicado por Gabriela Valdés

Un sismo sacudió la madrugada de este sábado a la zona norte del país, específicamente en la región de Tarapacá, en la Mina Collahuasi.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la magnitud del temblor fue de 4,0.

En concreto, el movimiento telúrico se produjo a las 04:47 horas.

Por otra parte, el sismo ocurrió a 42 km de la ciudad y tuvo una profundidad de 112 kilómetros.

