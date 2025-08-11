Temblor despertó a los habitantes del norte de Chile: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La mañana de este lunes, pasadas las 7:00, se registró un sismo en la región de Antofagasta.

Un sismo de 4,9 se registró durante la mañana de este lunes en el norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el epicentro del temblor se produjo a 70,86 kilómetros al suroeste de Ollagüe a eso de las 07:10:47.

En lo que va deesta jornada, se han registrado tres sismos de mediana intensidad en el norte del país.

A las 7:06:15 se percibió al sur de Copiapó un sismo de 3,5, en tanto que a las 7:10:43 se desarrolló otro movimiento telúrico de magnitud 4,6 al norte de Calama.

Además, durante la noche del 10 de agosto, a las 23:06:27 se regisró también sl suroeste de Ollagüe otro temblor de magnitud 3.