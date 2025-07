“Fue como meter la pata en el infierno”: Presunta expareja de Martín de los Santos reveló crudo relato - Chilevisión

La joven que se identificó como Isidora Solari, publicó un extenso video en TikTok donde aseguró que su relación con Martín de los Santos comenzó cuando ella tenía 14 años y él 19.

Este sábado, una joven viralizó en redes sociales un video en el cual asegura ser expareja de Martín de los Santos y reveló inéditos detalles sobre su personalidad.

La mujer que se identificó como Isidora Solari, aseguró que comenzó una relación con Martín cuando ella tenía 14 años y él 19, a pesar de que ambas familias se opusieron.

"Siempre hubo un problema con el copete"

"Duré entre 5 a 6 años con él y partí a los 14 años (...) Él estaba a punto de entrar a la universidad y yo estaba a punto de entrar a la media", expresó Isidora, quien comenzó aclarando que entre ambos no había nada en común y que se habían conocido en la playa.

En esa misma línea, agregó: "Me costó mucho darme cuenta de las red flags que habían. Sí me generaban mucho ruido, pero las dejé pasar mucho, hasta que obviamente fue empeorando y ya estaba dentro de esta relación y era mucho más dificil salir".

Además, agregó: "Todo mi círculo siempre me dijo, sus propios amigos me decían: 'Termina esta relación' (...) y siempre fue una persona súper problematica, muy bueno para el copete, demasiado. Había un problema excesivo con eso que generaba problemas y él se volvía loco, loco a tal nivel de que al día siguiente no se acordaba de nada de lo que había hecho".

Solari aseguró que con el pasar de los años ha ido reflexionando sobre lo ocurrido, lo que le facilitó poder hablar del tema y comentó: "Siempre hubo un problema con el copete y no sé, él es un personaje, siempre fue un personaje. Yo me di cuenta a medida que iba creciendo (...) y lo manipulador y lo loco que estaba".

Sin embargo, la joven admitió que hubo actitudes violentas durante toda su relación y que fue el padre de Martín quien le pidió que se alejara: "De su familia no tengo nada que decir, no sé ni siquiera a quien salió este sujeto porque su padre es un 7, siempre me ayudó mucho, él me pidió que yo terminara mi relación porque él me estaba haciendo daño, que no era una persona buena", sentenció.

La muchacha comentó que de los Santos había sido su primera pareja y a muy temprana edad, lo que dificultó notar que habían conductas que no eran apropiadas: "El problema con el copete era cada vez peor, su bipolaridad era peor, de verdad fue como meter la pata en el infierno (...) tenía muchos problemas con las chicas tambien en la universidad".

Finalmente, Solari aseguró que Martín la contactó pese a tener una nueva pareja y concluyó: "Es un personaje, no ha cambiado nada y se merece todo lo que le está pasando".

