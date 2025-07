“La vida se encarga sola”: Supuesta ex de Martín de los Santos rompe el silencio en TikTok - Chilevisión

La joven dijo tener una historia con el imputado por agredir a un conserje y quiere visibilizar lo que presuntamente vivió con él.

Una joven se viralizó al publicar un video en TikTok en el que se refiriere a su ex, quien sería Martín de los Santos, imputado por lesiones graves contra un conserje en Vitacura y que fue recientemente detenido en Brasil.

En el registro, la joven identificda como Isidora Solari escribió: "Aquí tranquila, porque no hace falta desearle el mal a nadie, la vida se encarga sola".

"A mi ex lo detuvieron en Brasil luego de escapar de Chile tras una sentencia", agregó.

Si bien la mujer no dijo explícitamente que hablaba del imputado, le dio me gusta a un comentario que decía: "Si tu ex es Martín de los Santos, entonces tienes un testimonio de como te salvaste del infierno mismo...".

Posteriormente, tras decenas de personas pidiendo que la joven cuente su historia, Solari adelantó que "gente hermosa, sí habrá story time, déjenme ordenar todo, ya que es harto, es un tema delicado que hay que tomárselo con respeto"

En la misma línea, añadió que "teniendo en cuenta que no quiero darle más pantalla a él, sino visualizar la realidad que tuve y la de muchas a la vez. No pensé que llegaría a tanto, gracias por los mensajes lindos".

Martín de los Santos fue detenido en Brasil

Martín de los Santos fue detenido la noche de este miércoles por la Policía Federal de Brasil en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI).

En un comienzo, el paradero de Los Santos habría sido el estado de Santa Catarina, cuya capital es Florianópolis. Sin embargo, más tarde el Ministerio Público confirmó que se encontraba en San Pablo.

No obstante, la policía brasileña localizó al imputado en la ciudad de Cuiabá, situada cerca del centro geográfico de Sudamérica y muy cercana a la frontera con Bolivia.