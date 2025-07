Cronología de una fuga: Del escape a la captura de Martín de los Santos en Brasil - Chilevisión

Desde su salida del país el pasado 19 de junio, hasta su detención este miércoles, el imputado por la agresión de un conserje en Vitacura dejó una serie de pistas que terminaron por sellar su destino.

Este miércoles, luego de dos semanas prófugo y siendo buscado por la policía de Brasil, se confirmó la detención de Martín de los Santos.

El imputado por la brutal agresión al conserje de un edificio en Vitacura mantenía una alerta roja de la Interpol en su contra y había sido localizado por última vez en el estado de São Paulo, sin embargo, no había noticias de su paradero hasta ahora.

Su detención se concretó en la ciudad de Cuiabá y puso fin a una intensa búsqueda, iniciada tras la orden de prisión preventiva dictada en su contra el 23 de junio y que ahora está a la espera de su retorno a Chile.

Cronología de la fuga a Brasil

Según se conoce, de los Santos salió de Chile con dirección a la ciudad de Florianópolis en Brasil, el pasado 19 de junio. En ese entonces, no tenía una orden de arraigo nacional.

Sin embargo, el 23 de junio se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares, a la cual asistió de manera telemática y en la que, incluso, increpó a la jueza a cargo.

Tras esto, la justicia ordenó la cautelar de prisión preventiva para de los Santos. Una medida que no había podido ser cumplida hasta hoy.

No fue hasta el día siguiente que se supo que el imputado no estaría en Chile. Fue él mismo quien, en una entrevista realizada el domingo 22, confesó que “por desfase horario con el país donde me encuentro, el live se traslada a las 21:00 horas (Chile)".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Tras conocerse que se encontraría en Brasil, el 25 de junio el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó la existencia de una orden de captura internacional contra de los Santos.

Durante los días siguientes fueron conociéndose nuevos antecedentes de la fuga del agresor: avistamiento en una playa paradisíaca, imágenes de él ocultando su apariencia en un hotel brasileño y una serie de comunicados en su cuenta de Instagram. Sin embargo, se desconocía su ubicación.

Incluso, de los Santos había asegurado recientemente que estaba en conversaciones con la familia de su víctima, Guillermo Oyarzún, para llegar a un acuerdo; sin embargo, todo esto llegó a su fin este miércoles 2 de julio tras su detención.