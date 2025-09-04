“Si te veo con otro…”: Detuvieron a hombre por amenazas a expareja e incendio que mató a sus dos mascotas - Chilevisión

El individuo ingresó a la fuerza y en contra de la voluntad de la mujer, le propinó golpes con puños y palos y luego prendió fuego al living de la casa.

Un hombre fue detenido por presuntamente amenzar a su expareja y provocar un incendio en La Serena.

Según detalló el Diario El Día, el siniestro ocurrió el pasado domingo 31 de agosto y la víctima relató que su expareja le hizo una amenaza previa: “Si te veo con otro, te voy a matar. Te voy a prender candela”.

De acuerdo a lo que reveló la investigación del Ministerio Público, el hombre de iniciales A.M.B. llegó hasta el domicilio de su expareja alrededor de las 20:35 horas e ingresó a la fuerza y en contra de la voluntad de la mujer.

Posteriormente, el ciudadano de nacionalidad venezolana le habría propinado golpes con su puños en el rostro y con un palo en el cuerpo.

Una vez dentro de la vivienda, se inició el fuego en el living, poniendo en riesgo las casas contiguas y dejando un perro y un gato muertos.

La víctima escapó por el techo y logró ser salvada gracias a la intervención de Bomberos en el lugar.

Sujeto quedó en prisión

El hombre identificado como A.M.B. fue formalizado y se determinó que quedara en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el delito frustrado de femicidio íntimo e incendio en lugar habitado.

“Existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos formalizados y también de la participación del imputado en estos”, argumentó Claudio Ayala Oyanedel, juez a cargo del caso.

El Juzgado de Garantía de La Serena dio un plazo de 90 días para la investigación, tiempo en que el imputado permanecerá privado de libertad.