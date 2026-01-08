Senapred decreta Alerta Roja en Lonquimay por incendio forestal - Chilevisión

El incendio forestal representa una "amenaza inminente" a la Reserva Nacional Alto BioBío.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja este miércoles a raíz de un incendio forestal en la comuna de Lonquimay, región de La Araucanía.

Según detalló la institución, el nombre del incendio es "R.N Alto Biobío" y actualmente se encuentra en combate, afectando a una superficie de 0.01 hectáreas.

Alerta Roja por incendio forestal en Lonquimay

A pesar del tamaño de la superficie afectada, se decretó la Alerta Roja porque el foco incendiario representa una "amenaza inminente a Área Silvestre Protegida (ASP) dentro de los límites de la Reserva Nacional Alto Biobío", indicó Senapred.

En esa misma línea, aseguraron que la alerta se mantiene vigente desde este miércoles y " hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

En el sitio del suceso se encuentra personal de Bomberos, funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Senapred, quienes trabajan intensamente para controlar la emergencia.

