AHORA | Senapred declara alerta roja en Temuco por incendio forestal - Chilevisión

Tras la información técnica de Conaf se decidió declarar alerta roja en la zona desde este lunes y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Este lunes, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) anunció alerta roja para la comuna de Temuco en la región de Araucanía.

Esto se debe a un incendio forestal que afecta a la zona y donde la información técnica fue entregada por Conaf (Corporación Nacional Forestal).

"En consideración a estos antecedentes... y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, la Dirección Regional de SENAPRED declara Alerta Roja para la Comuna de Temuco por incendio forestal, vigente desde hoy (lunes) y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten", se informó.

Por último se agregó que con esta declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

#SenapredAraucania Se declara #Alerta Roja para la comuna de Temuco por incendio forestal.https://t.co/x4ucicDgtn pic.twitter.com/KqLkC1xvaP — SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

Ve acá señal en vivo