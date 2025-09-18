 “Se pretenden aprobar leyes injustas”: Chomalí arremete contra la eutanasia y el aborto en Tedeum - Chilevisión
Tras terremoto 7.8 en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile FOTOS | Estos son algunos de los nombres más chistosos y creativos de las fondas Primer balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó un muerto y 42 detenidos "Se pretenden aprobar leyes injustas": Chomalí arremete contra la eutanasia y el aborto en Tedeum 25 años de carrera: Confirman la muerte del músico y productor nacional DJ Who
18/09/2025 13:06

“Se pretenden aprobar leyes injustas”: Chomalí arremete contra la eutanasia y el aborto en Tedeum

Publicado por CHV Noticias

Este jueves se llevó a cabo el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias en la Catedral Metropolitana de Santiago, la cual estuvo marcada por los dichos del arzobispo Fernando Chomalí sobre los proyectos de eutanasia y aborto que se encuentran en el Congreso.

En la ceremonia estuvieron presentes el presidente Gabriel Boric, las principales autoridades políticas y tres de los ocho candidatos presidenciales: José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

¿Qué dijo el cardenal Fernando Chomalí?

"Chile es un país laico, lo sabemos, pero ello no significa que los creyentes tengamos que guardar silencio cuando vemos amenazados los fundamentos de la democracia y del Estado de derecho", indicó el cardenal Chomalí.

En esa misma línea, agregó: "Sobre todo cuando se pretende aprobar leyes claramente injustas como el aborto y la eutanasia, porque atentan contra quienes el Estado debiese cuidar y proteger celosamente, los más débiles".

Por otro lado, el arzobispo de Santiago expresó: "Lo decimos hoy con la misma convicción: la vida humana siempre es un bien intocable y nadie tiene el derecho a arrebatarla ni a disponer de ella".

Al término de la ceremonia, ni José Antonio Kast ni Evelyn Matthei quisieron profundizar en estos dichos del representante de la iglesia católica, resaltando otras partes de su mensaje. 

Quien sí se sumó a lo dicho por Chomalí fue Johannes Kaiser: "Vamos a seguir defendiendo la vida en todas sus etapas y vamos a seguir de todas maneras impulsando una agenda de reconstrucción valórica".

