 Ropa de la víctima y documentos: Acusan errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación grupal - Chilevisión
Minuto a minuto
“Impunidad terrible y perversa”: La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Aprueba candidatura a diputado de Daniel Jadue y rechazan solicitud de RN Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación “Seguimos adelante”: La férrea postura de Pedro y Antonio Campos tras sobreseimiento de su padre
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/09/2025 17:54

Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación

La defensa de seis de los nueve involucrados solicitó un cambio en la prisión preventiva, argumentando irregularidades en la investigación, en la previa del inicio del juicio oral.

Publicado por CHV Noticias

La defensa de seis de los nueve excadetes de Cobreloa acusados por una caso de violación grupal solicitó un cambio en la medida cautelar este 2 de septiembre. 

El argumento presentado apuntó a que el tiempo que llevaban en prisión preventiva era excesivo, considerando que estaban recluidos desde mayo del 2024.

En primera instancia el cambio fue acogido y se ordenó arresto domiciliario total, sin embargo, la decisión fue apelada por Fiscalía y la querrelanto, por lo que ahora está en manos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisar el caso, según señaló La Tercera.

Todo, en marcado en lo que han apuntado como una presunta cadena de errores e irregularidades en diversos puntos de la investigación.

Los errores que podrían liberar a los cadetes de Cobreloa 

El caso de los excadetes de Cobreloa acusados por violación grupal ha tenido una serie de irregularidades en la investigación, lo que incluso podrían permitir la liberación de los involucrados. 

El primer antecedente surgió, según el citado medio, luego de la formalización de los imputados, momento en que se conoció que personal de la PDI extravío el vestido de la denunciante, considerado una una prueba clave en la indagatoria. 

La prenda se reportó perdida tras la formalización de los nueve imputados, por lo que no se pudo concretar el análisis solicitado por la defensa. La institución abrió un sumario investigativo para aclarar lo sucedido.

Sumado a eso, se constató que el fiscal Eduardo Peña del Ministerio Público no entregó todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa a las defensa, lo que podría vulnerar el derecho de los acusados.

Lamentablemente se pudo constatar una conducta poco diligente por parte del Ministerio Público, que recién el día de hoy y durante esta audiencia termina de enviar todos los antecedentes, considerando que se trata de un informe policial y además declaraciones de testigos que hacen alusión directamente a la versión de la víctima. Son antecedentes relevantes que deben ser analizados por las defensas", señala la resolución del Juzgado de Garantía de Calama.

La antesala del juicio oral quedó programada para el próximo 29 de septiembre.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025