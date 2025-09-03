Ropa de la víctima y documentos: Acusan errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación grupal - Chilevisión

La defensa de seis de los nueve involucrados solicitó un cambio en la prisión preventiva, argumentando irregularidades en la investigación, en la previa del inicio del juicio oral.

La defensa de seis de los nueve excadetes de Cobreloa acusados por una caso de violación grupal solicitó un cambio en la medida cautelar este 2 de septiembre.

El argumento presentado apuntó a que el tiempo que llevaban en prisión preventiva era excesivo, considerando que estaban recluidos desde mayo del 2024.

En primera instancia el cambio fue acogido y se ordenó arresto domiciliario total, sin embargo, la decisión fue apelada por Fiscalía y la querrelanto, por lo que ahora está en manos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisar el caso, según señaló La Tercera.

Todo, en marcado en lo que han apuntado como una presunta cadena de errores e irregularidades en diversos puntos de la investigación.

Los errores que podrían liberar a los cadetes de Cobreloa

El caso de los excadetes de Cobreloa acusados por violación grupal ha tenido una serie de irregularidades en la investigación, lo que incluso podrían permitir la liberación de los involucrados.

El primer antecedente surgió, según el citado medio, luego de la formalización de los imputados, momento en que se conoció que personal de la PDI extravío el vestido de la denunciante, considerado una una prueba clave en la indagatoria.

La prenda se reportó perdida tras la formalización de los nueve imputados, por lo que no se pudo concretar el análisis solicitado por la defensa. La institución abrió un sumario investigativo para aclarar lo sucedido.

Sumado a eso, se constató que el fiscal Eduardo Peña del Ministerio Público no entregó todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa a las defensa, lo que podría vulnerar el derecho de los acusados.

“Lamentablemente se pudo constatar una conducta poco diligente por parte del Ministerio Público, que recién el día de hoy y durante esta audiencia termina de enviar todos los antecedentes, considerando que se trata de un informe policial y además declaraciones de testigos que hacen alusión directamente a la versión de la víctima. Son antecedentes relevantes que deben ser analizados por las defensas", señala la resolución del Juzgado de Garantía de Calama.

La antesala del juicio oral quedó programada para el próximo 29 de septiembre.