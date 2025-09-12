 Romperá la tradición: Alcalde Desbordes no bailará primer pie de cueca con representante del gobierno - Chilevisión
12/09/2025 17:33

Romperá la tradición: Alcalde Desbordes no bailará primer pie de cueca con representante del gobierno

Desde el entorno de Desbordes informaron que, a diferencia de años anteriores, el alcalde bailará el tradicional primer pie de cueca con una representante del mismo municipio.

Publicado por CHV Noticias

A días del inicio de la celebración de las Fiestas Patrias, comienzan los preparativos para la inauguración de la Fonda en el Parque O’Higgins, junto al gobierno y el municipio de Santiago.

La ceremonia está programada para este martes 16 a las 20:00 horas y, a diferencia de años anteriores, no contará con el tradicional primer pie de cueca entre el alcalde de Santiago y un representante del Ejecutivo.

Según confirmó La Tercera, Mario Desbordes bailará en la instancia con la directora de Desarrollo Comunitario, Eleonora Espinoza, la máxima autoridad del municipio después del jefe comunal.

Se rompe la tradición

Según consignó el mismo medio, desde el entorno del alcalde aseguran que esta determinación no se debería a temas políticos, y que es importante considerar que en esta ocasión tanto el presidente como el alcalde son hombres.

De igual manera, señalaron que desde el ejecutivo no se planteó la opción de realizar el baile con alguna secretaria de Estado, sino que se acordó que el alcalde bailara con quien él determine.

De esta forma, se vendría a romper el tradicional primer baile entre el jefe comunal y un representante del gobierno, que fue compartido en pasado por duplas como Sebastián Piñera y Carolina Tohá, o Michelle Bachelet y Felipe Alessandri o Pablo Zalaquett.

